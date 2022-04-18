Балет «Шурале» покажут в Мариинском театре

«Шурале» Леонида Якобсона – красочная балетная сказка. Музыка к ней, насыщенная этническими интонациями, написана татарским композитором Фаридом Яруллиным, а либретто создано по мотивам мудрых татарских сказок. На сцене вершатся волшебные превращения птиц в красавиц-девушек, в дремучем лесу резвится нечисть – джинны, шайтаны и ведьмы развлекают плясками своего повелителя, лешего Шурале, а в татарской деревне с размахом празднуется свадьба…

Причем персонажи спектакля «разговаривают» на разных пластических языках: мир Шурале и окружающих его в лесном царстве чудовищ решен с помощью гротеска, в фантастическом мире девушек-птиц речь героинь строится на классическом танце, в народных сценах основным выразительным средством является танец характерный.

По традиции народных сказок в «Шурале» добро и любовь побеждают зло, в финале злой и коварный леший оказывается повержен отстаивающим справедливость влюбленным красавцем Али-Батыром. Однако Шурале вышел победителем в историческом соперничестве за право дать свое имя всему балету. Дело в том, что изначально поставленный в Казани как «Шурале», при переносе на ленинградскую сцену в 1950 году спектакль был переименован в «Али-Батыра» – считалось, что негоже называть советский балет именем нечистой силы.

Но со временем историческая справедливость восторжествовала, и сегодня имя лешего Шурале украшает афишу Мариинского театра, приглашая зрителей на зрелищный спектакль с разнообразными танцами и увлекательным сюжетом.

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