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Онлайн-викторина «Тукай-квиз» возвращается

Онлайн-викторина «Тукай-квиз» возвращается

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.04.2022 0 3

Ко Дню родного  языка портал «Питер Татар» проведет онлайн-викторину «Тукай-квиз 2022», посвященную Габдулле Тукаю и его творчеству.

Конкурсантам будут предложены 12 вопросов (с вариантами ответов) на татарском языке о биографии и творчестве Г.Тукая. На каждый вопрос отводится 1 минута, за правильный ответ и время ответа начисляются баллы.

Начало онлайн-викторины 23 апреля в 15:00.

Адрес регистрации и участия в «Тукай-квизе 2022»: https://play.myquiz.ru/p/301408

Результаты будут доступны в режиме онлайн на сайте викторины. Победители официально будут объявлены 28 апреля.

Победителей ждут памятные призы.

piter.tatar

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