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В Москве почтили память Габдуллы Тукая.

В Москве почтили память Габдуллы Тукая.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 18.04.2022 0 6

15 апреля сотрудники Полномочного представительства РТ, Автономии татар Москвы, артисты Татарского культурного центра и активисты татарской общины столицы в день смерти поэта Габдуллы Тукая возложили цветы к его памятнику на Новокузнецкой улице.

Заместитель Полномочного представителя по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Эмиль Файзуллин отметил, что Тукай давно уже стал национальным символом, память о котором должны сохранять все поколения татар.

Со своей стороны директор ТКЦ Анвер Хусаинов отметил, что памятник Тукаю объединяет московских татар и напоминает им о талантливом соплеменнике.

Автономия Татар Москвы

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