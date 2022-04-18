В Агрызском районе прошел фестиваль “Көмеш каләм”

14 апреля в Кадыбашской школе Агрызского района прошел районный фестиваль “Көмеш каләм”. Участие в нем принимают учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Агрызского района.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль проводится уже в 19 раз.

Участникам фестиваля предстояло испытать свои силы в пяти номинациях, продемонстрировав свои умения в письме, поэзии, журналистике, рисовании, красноречии и в создании мультфильмов.

Перед началом мероприятия всех собиравшихся поприветствовали почётные гости, среди которых:

первый заместитель руководителя республиканского агенства «Татмедиа» Эльвира Ахметова

заместитель главы района Ильфат Ямалиев

начальник управления образования района Василя Сафиуллина

представители журналов «Салават Купере»

«Сабантуй», газет «Комеш кынгырау», «Янарыш».

Имена победителей будут опубликованы после подведения итогов фестиваля.

agryz.tatarstan.ru