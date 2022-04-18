В Агрызском районе прошел фестиваль “Көмеш каләм”

14 апреля в Кадыбашской школе Агрызского района прошел районный фестиваль “Көмеш каләм”. Участие в нем принимают учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Агрызского района.
Стоит отметить, что в этом году фестиваль проводится уже в 19 раз.
Участникам фестиваля предстояло испытать свои силы в пяти номинациях, продемонстрировав свои умения в письме, поэзии, журналистике, рисовании, красноречии и в создании мультфильмов.
Перед началом мероприятия всех собиравшихся поприветствовали почётные гости, среди которых:
- первый заместитель руководителя республиканского агенства «Татмедиа» Эльвира Ахметова
- заместитель главы района Ильфат Ямалиев
- начальник управления образования района Василя Сафиуллина
- представители журналов «Салават Купере»
- «Сабантуй», газет «Комеш кынгырау», «Янарыш».
Имена победителей будут опубликованы после подведения итогов фестиваля.