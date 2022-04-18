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В Агрызском районе прошел фестиваль “Көмеш каләм”

В Агрызском районе прошел фестиваль “Көмеш каләм”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.04.2022 0 6

14 апреля в Кадыбашской школе Агрызского района прошел районный фестиваль “Көмеш каләм”. Участие в нем принимают учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Агрызского района.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль проводится уже в 19 раз.

Участникам фестиваля предстояло испытать свои силы в пяти номинациях, продемонстрировав свои умения в письме, поэзии, журналистике, рисовании, красноречии и в создании мультфильмов.

Перед началом мероприятия всех собиравшихся поприветствовали почётные гости, среди которых:

  • первый заместитель руководителя республиканского агенства «Татмедиа» Эльвира Ахметова
  • заместитель главы района Ильфат Ямалиев
  • начальник управления образования района Василя Сафиуллина
  • представители журналов «Салават Купере»
  • «Сабантуй», газет «Комеш кынгырау», «Янарыш».

Имена победителей будут опубликованы после подведения итогов фестиваля.

agryz.tatarstan.ru

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