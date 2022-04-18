Госансамбль песни и танца РТ представит программу «Хазинә» в селах и городах России

С 19 по 24 апреля Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан отправляется в гастрольный тур с концертной программой «Хазине» («Сокровищница») по городам России.

В программу концерта войдут шедевры татарской культуры, составляющие золотой фонд ансамбля, – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни. Оркестр и хор ансамбля познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен, таких как «Ай, былбылым», «Сибелэ чэчэк», «Арча» и другие. Музыкальную часть дополнят татарские танцы – жанровые картинки, такие как «Девичник», «Крылатая молодость», «Гармонь-гармонь» и другие. Продолжительность концерта составляет около 2,5 часов.

Гастрольный тур ведущего танцевального коллектива республики откроется 19 апреля в ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния» Перми. Также коллектив выступит в Пермском крае: МАУ «Бардымский центр культуры и досуга» села Барда 20 апреля и МАУК «Дворец культуры машиностроителей» города Кунгур 21 апреля. Начало концертов – в 19.00.

Кроме того, ансамбль выступит в Свердловской области: в Доме культуры села Азигулово 22 апреля и МУК «Национальный культурный комплекс» села Аракаево 23 апреля. Концерты начнутся в 18.00 и 16.00 соответственно.

Завершатся гастроли 24 апреля в Дворце культуры «Электрон – Центр возрождения и развития национальных культур» города Сарапул Удмуртской республики. В этот день концертная программа откроется в 17.00.

Гастрольный тур пройдет в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

mincult.tatarstan.ru