В Москве отметят 80-летний юбилей писателя Рауля Мир-Хайдарова

Писатель Рауль Мир-Хайдаров в день своего рождения приглашает москвичей на свой творческий вечер.

17 ноября 2021 года ему исполнится 80 лет.

В программе поздравления от Союза писателей России и Татарстана, концертные номера.

Рауль Мирсаидович Мир-Хайдаров родился в Казахстане в семье оренбургских татар.

По образованию инженер-строитель.

Работал в различных строительных организациях в разных уголках СССР. В 1971 году на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона». С него начался его творческий путь.

Он автор более 30 книг – политических детективов. Они переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

В 2018 году сделал сенсационное открытие из личной жизни Г. Тукая – «Последняя любовь поэта».

Вся его многотомная проза переведена на татарский язык.

В его родном поселке открыт литературный музей писателя и его именем названа одна из улиц.

17 ноября в 18.30.

Вход свободный.

Адрес: Малый Татарский пер., 8.

tatmsk.tatarstan.ru