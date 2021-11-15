В Москве отметят 80-летний юбилей писателя Рауля Мир-Хайдарова

Писатель Рауль Мир-Хайдаров в день своего рождения приглашает москвичей на свой творческий вечер.
17 ноября 2021 года ему исполнится 80 лет.
В программе поздравления от Союза писателей России и Татарстана, концертные номера.
Рауль Мирсаидович Мир-Хайдаров родился в Казахстане в семье оренбургских татар.
По образованию инженер-строитель.
Работал в различных строительных организациях в разных уголках СССР. В 1971 году на спор с известным кинорежиссером написал рассказ «Полустанок Самсона». С него начался его творческий путь.
Он автор более 30 книг – политических детективов. Они переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.
В 2018 году сделал сенсационное открытие из личной жизни Г. Тукая – «Последняя любовь поэта».
Вся его многотомная проза переведена на татарский язык.
В его родном поселке открыт литературный музей писателя и его именем названа одна из улиц.
17 ноября в 18.30.
Вход свободный.
Адрес: Малый Татарский пер., 8.