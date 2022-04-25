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В Москве почтут память Габдуллы Тукая

В Москве почтут память Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.04.2022 0 6

В день рождения Габдуллы Тукая, 26 апреля, в Москве возложат цветы к памятнику поэту.  В церемонии примут участие руководство Полномочного представительства РТ в РФ, Автономии татар Москвы, общественность. Начало в 17.00.

Адрес: сквер по улице Новокузнецкая, д.13/15 – 17/19

В 17.30 в Татарском культурном центре Москвы состоится  музыкально-поэтический вечер и церемония награждения победителей II творческого конкурса “Тукай иле” (“Страна Тукая”). Также в этот день в ТКЦ после ремонта откроется кабинет татарского языка.

Адрес: Малый Татарский пер., 8.

Памятник Габдулле Тукаю был открыт в 2011 году в день рождения поэта – 26 апреля.

Место для монумента в российской столице подсказала сама история. Он установлен в Замоскворечье – в бывшей Татарской слободе, на Новокузнецкой улице.

Этого события московские татары ждали давно, и оно стало в столице ключевым в рамках мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения поэта.

Монумент был передан в дар российской столице Правительством Республики Татарстан согласно Распоряжению Правительства Москвы.

Автор монумента – заслуженный художник России Салават Щербаков.

Большую помощь в установлении памятника оказали меценаты.

tatmsk.tatarstan.ru

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