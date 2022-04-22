Данис Шакиров отправляется с рабочим визитом в г.Пенза

25 апреля 2022 года в г. Пенза состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь Тенишева Эдхяма Рахимовича, выдающегося ученого с мировым именем, российского тюрколога, монголоведа, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР, члена корреспондента РАН.

В церемонии открытия примут участие Первый заместитель Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар – Руководитель исполкома

Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров, Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко и другие почетные гости.