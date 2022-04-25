Ильфар хазрат Хасанов: «Республиканский ифтар объединяет верующих мусульман Татарстана»

22 апреля, на стадионе “Ак барс Арена” состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам организации и проведения 10 республиканского ифтара. Во встрече с журналистами приняли участие первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов, генеральный директор стадиона “Ак барс Арена” Радик Миннахметов, один из руководителей национально-туристического комплекса “Туган авылым” Радик Абдрахманов, руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, первый заместитель генерального директора Международного выставочного центра “Казань Экспо” Игорь Астафьев.

30 апреля 2022 года мусульмане Татарстана соберутся в Казани на самый долгожданный маджлис – 10 республиканский ифтар. В этом году он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена», национально-туристического комплекса «Туган авылым» и при поддержке МВЦ «Казань Экспо».

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов обратил внимание журналистов на духовную составляющую 10 Республиканского ифтара. Он отметил, что сегодня уже 21-й день месяца Рамазан, это значит, что настали последние 10 дней и 10 ночей Священного месяца и мусульмане должны провести эти дни в поклонении с особым усердием. По словам, Ильфара хазрата, републиканский ифтар объединяет верующих мусульман Татарстана. «Верующий человек именно на этом разговении вспоминает, что он является частью уммы Ислама. Верующие люди, наши единоверцы знакомятся, общаются, в первую очередь, получают духовную пищу, укрепляется вера в Создателя», – считает Ильфар хазрат Хасанов. Он также напомнил, что именно во время ифтара, как сказал Посланник Аллаха, Всевышний принимает молитву человека. «Поэтому это очень важно, когда приближается разговение, чтобы верующий человек обращался к Создателю молитвой-дуа», – посоветовал Ильфар хазрат.

Символично, что 10 юбилейный республиканский ифтар примет 10 тысяч человек и встретит их, как и в прошлом году, на площадке МВЦ «Казань Экспо». Среди гостей большого маджлиса «авыз ачу» будут как рядовые мусульмане, нуждающиеся и малоимущие, так и руководители различных уровней, представители бизнеса, гости из регионов, официальные лица. Для казанцев будут курсировать бесплатные спецрейсы на пригородных поездах до МВЦ «Казань Экспо» и обратно по следующему расписанию:

• первый пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 16:45 часов. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 21:15 часов.

• второй пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 17:40 часов. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 23:00 часов.

В отличие от предыдущих лет, впервые билеты на 10 Республиканский ифтар будут электронными. Получить их можно в мухтасибатах ДУМ РТ, в мечетях г.Казани и в резиденции ДУМ РТ. Для входа на 10 Республиканский ифтар участники предъявят билет с мобильного телефона или, самостоятельно распечатав, в бумажном виде.

Для встречи гостей республиканского ифтара, организации чтения коллективного намаза, подачи блюд и последующей уборки, планируется привлечь 500 волонтеров от 16 лет и старше. К процессу подготовки они присоединятся за 2-3 дня до маджлиса и помогут в расстилании скатертей и помывке фруктов, сухофруктов и овощей. 30 апреля, в день проведения ифтара, волонтеры будут бесплатно трудиться на территории МВЦ «Казань Экспо» с 9.00 до 23.00 часов. Они накроют столы, раздадут участникам ифтара бутилированную воду, в качестве стюардов встретят и проводят гостей с аэроэкспресса, к месту исполнения намаза и «авыз ачу», соберут столы по завершению мадждиса. Чтобы стать частью большой доброй команды, нужно позвонить по телефону: +7 (843) 237-86-18 или зарегистрироваться в телеграм-канале https://t.me/muslimmol.

Для разговления 10 000 мусульман подготовлено меню. Традиционно главным угощением станет плов. Также на столах мусульман будут ожидать финики, урюк, помидоры черри, маринованные корнишоны, фрукты, вода, соки, очпочмаки, беккен, чак-чак, конфеты, печенье. Для приготовления трапезных блюд закуплено 2 тонны говядины, 1 тонна риса, 1,5 тонны овощей, 1 тонна фруктов, 1 тонна сухофруктов, 600 кг чак-чака, 600 кг печенья и пр.

Для участников республиканского ифтара с 17.00 до 19.00 часов подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа. Перед участниками выступят исполнители нашидов и мунаджатов, известные религиозные деятели расскажут содержательные проповеди о достоинствах месяца Рамазан, единоверцев со всей республики поприветствует Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, в галерее МВЦ «Казань Экспо» будет работать халяль-маркет, показ женской мусульманской моды “Modest Fashion Show”. На халяль-маркет заявились 15 татарстанских производителей: посетители смогут приобрести чай, эксклюзивный чак-чак, платки, башмаки, ичиги, изделия ручной работы, духи, детскую литературу, подарочные наборы к Ураза-байраму и пр. Кроме того, свою фирменную продукцию представит Издательский дом “Хузур” ДУМ РТ, 8 медресе расскажут о том, как получить религиозное образование в республике.

С заходом солнца, 10 тысяч мусульман со всего Татарстана вслед за духовным лидером, муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным джамаатом совершат коллективный ахшам-намаз. После этого организаторы ифтара будут ждать их к столу в другом павильоне МВЦ “Казань Экспо”.

Как сообщил первый заместитель генерального директора Международного выставочного центра “Казань Экспо” Игорь Астафьев, 10 Республиканский ифтар будет организован и проведен с соблюдением антиковидных мер. «К сожалению, коронавирус все еще с нами. Поэтому комплекс продолжит обеспечивать полное соблюдение всех норм санитарно-эпидемиологического характера. Будут предоставлены возможность всем гостям использовать средства индивидуальной защиты – будут предоставлены маски, на объекте также имеются достаточное количество санитайзеров, и соответственно, бактерицидные излучатели, которые в формате кварцевания также очищают воздух. Мы в полном объеме будем соблюдать все требования законодательства», – заявил он.

dumrt.ru