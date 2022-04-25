Новое прочтение татарской классики — в Тинчуринском театре премьера спектакля «Беренче театр»

27 апреля и 2 мая на сцене Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина (Казань, ул. Горького, д. 13) состоится премьера спектакля по легендарной пьесе Галискара Камала «Беренче театр» («Первое представление»). Режиссер — Ильнур Гарифуллин.

«Беренче театр» в Тинчуринском — это новое прочтение татарской классики. Данный спектакль — первая режиссерская работа Ильнура Гарифулина в татарском театре. До этого номинант премии «Золотая маска» Гарифуллин в качестве режиссера поставил в Казанском ТЮЗе два спектакля на русском языке.

Есть ли право на существование авангардного татарского театра? И кто его зрители? Ответ на этот вопрос ищет режиссер Ильнур Гарифуллин, перенеся действия классической пьесы «Первое представление» одного из основателей татарского театра Галиасгара Камала из XX века в век XXI.

Сюжет пьесы «Первое представление», написанной в 1908 году, известен всем: в Казани готовится первый в истории публичный спектакль на татарском языке. Сторонник старого уклада жизни купец Хамза бай вместе со своими единомышленниками прилагает массу усилий, чтобы сорвать спектакль для татарского зрителя. Не добившись своего, он возвращается домой и узнает, что его дети ушли в театр. Известно, что этот сюжет взят из личной жизни Галиаскара Камала и основан на семейном конфликте драматурга со своим свекром в связи с показом первого в Казани татарского спектакля. Также известно, что татарский театр рождался в начале прошлого века, преодолевая всевозможные препятствия со стороны служителей культа и реакционного купечества.

Режиссер Ильнур Гарифуллин переложил историю из прошлого века в сегодняшние реалии, когда у татар уже есть, и не один, классический театр и только еще формируется авангардный, или современный, татарский театр. По задумке режиссера, герои спектакля уходят на представление в авангардный татарский театр, предавая тем самым классический. А консервативный Хамза бай выступает не против первой постановки татарского спектакля, а против современного татарского театра.

«В спектакле мы пытаемся разобраться, почему именно татарский театр и татарский зритель выступает сегодня против новшеств. Некоторые представители татарской интеллигенции выступают против авангардного татарского театра, против новых современных постановок и нового прочтения татарской классики. Ровно также как в начале прошлого века некоторые представители татарского купечества были против первого мусульманского театра. Хотя сегодня мусульманский, или татарский, театр существует и является чуть ли не главным генератором татарской культуры. Причем не один. У нас только в Казани есть три мусульманских театра — Камаловский, Тинчуринский и Кариевский.

Для меня это даже не столько авангардный театр, сколько новое видение татарской культуры и искусства. Но новое видение, которое требует веяние времени, принимают не все, консервативная татарская публика говорит, что так неправильно, что это несвойственно татарам. Мы же даем возможность зрителю самому решить, может ли существовать современный татарский театр? Какой театр ему ближе? И пытаемся найти ответ на вопрос, а есть ли вообще конфликт между классическим и авангардным татарским театром?» — говорит режиссер.

Именно с этой целью в спектакле появляется перформер, который совершает определенные действия с ковром: выбивает пыль, пытается привести его в порядок. «Ковер — это и есть татарская культура. Это тот ковер, который висел на стенах практически всех татарских домов и квартир в Советское время. И перформер не пытается изменить ковер, он пытается его освежить», — отмечает режиссер.

Ильнур Раилевич Гарифуллин родился в 1993 году в Казани. Театральный артист, режиссер. В 2015 году окончил Казанское театральное училище. После чего был принят в труппу Театра юного зрителя (Казань), где прослужил актером до 2021 года. С 2021 года — режиссер Тинчуринского театра. Участник многочисленных театральных фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Барнауле, Самаре, Чебоксарах, Пскове, Великом Новгороде, Крыму. Номинант театральной премии «Золотая маска» 2022 года в номинации «лучшая мужская роль второго плана» в спектакле «Иваново детство».

Во время работы в ТЮЗе в качестве режиссера поставил два спектакля — притчу под открытым небом «Бывшие люди» по рассказам М. Горького (2019) и «Приглашение на кАЗНь» по роману В. Набокова (2020). «Беренче театр» — это первая режиссерская работа Ильнура Гарифулина в татарском театре.

«Беренче театр». Комедия в одном действии.

Автор — Галиаскар Камал

Режиссер — Ильнур Гарифуллин

Композитор — Альфит Фархадшин

Художник по костюмам — Нажия Галимова

Хореограф — Марсель Нуриев

Режиссер по пластике — Евгений Якимов

Художник по свету — Ильдар Шакиров

В ролях: Алмаз Фатхуллин, Ренат Шамсутдинов, Ландыш Ибатуллина, Венера Низамова, Ильнур Байназаров, Ильфак Хафизов, Эдуард Никитин, Салават Хабибуллин, Альбина Гашигуллина, Айсылу Даниева, Диляра Фаттахова, Адиля Хасанова, Айдар Фатхрахманов, Зульфат Закиров, Камиль Гатауллин и Фархад Мухамметжанов.

Премьера спектакля состоится 27 апреля (13:00) и 2 мая (17:00) 2022 года.

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