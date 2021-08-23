В Москве почтут память Мусы Джалиля и его соратников

25 августа исполнится 77 лет со дня гибели Мусы Джалиля и его соратников. В день памяти о погибших Полпредство Татарстана в РФ проведет в столице ежегодную церемонию возложения цветов к памятнику поэта.

В феврале 1944 года нацистский суд в Дрездене приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха.

25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

Вот их имена: Абдулла Алиш, Гайнан Курмаш, Фоат Булатов, Муса Джалиль, Фоат Сайфульмулюков, Гариф Шабай, Ахмет Симай, Абдулла Баттал, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухараев (настоящее имя — Галлянур Бухараев).

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга.

«Если я в жизни делал что-то важное, памятное, то я заслужил эту жизнь – «жизнь после смерти». Потому что обо мне будут говорить, писать; писать портреты, памятники воздвигать. Если я это заслужил, то зачем же бояться смерти? Цель то жизни в этом и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать…

Все трудности, все муки и страдания может переносить моя душа. Но она никак не может смириться с той возможностью, что 8 января вечером Чулпан, провожая отца, видела его последний раз. Вся душа протестует, ибо итак сильна моя любовь к Чулпаночке. Эта любовь сильнее всех смертей»,– из письма Мусы Джалиля, которое он написал в январе 1942 года перед уходом на фронт.

В Москве памятник Герою Советского Союза появился в 2012 году на одноименной улице. Проект был реализован при поддержке Правительства Москвы и Правительства Республики Татарстан.

Автор скульптуры – заслуженный художник России Юрий Злотя – изобразил Мусу Джалиля во весь рост, смотрящим вдаль. Монумент высотой более 4 метров установлен на постаменте из монолитного гранита.

Начало церемонии в 12.00.

Адрес: улица М. Джалиля (в начале), ст. метро «Борисово».

tatmsk.tatarstan.ru