25 августа на площади 1 мая пройдет акция ко дню памяти Мусы Джалиля и джалиловцев

25-го августа в 12:00 на площади 1 мая у Спасской башни казанского Кремля традиционно отметят День памяти, посвящённый Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии Мусы Джалиля и его соратников и возложат цветы.

Запланировано участие дочки великого поэта Чулпан Залиловой, представителей творческой интеллигенции и союза писателей Республики Татарстан.

25 августа в 10.00 в Музее-квартире Мусы Джалиля состоится встреча с потомками поэта под названием: «Кадерле минутлар, бәхетле сәгатьләр».

На Площади 1 мая, у памятника М. Джалилю до начала мероприятия будет звучать аудиогазета с отголосками прошлых лет. Гости смогут почувствовать атмосферу того времени, эпоху жизни поэта, через воспоминания соратников по перу, родственников и соратников великого поэта, в исполнении актёров театра им. Г. Кариева.

В честь 11 джалиловцев – Гайнана Курмаша, Фуата Сайфельмулюкова, Абдуллы Алиша, Фуата Булатова, Мусы Джалиля, Тарифа Шабаева, Ахмета Симаева, Абдуллы Баттала, Зинната Хасанова, Ахата Атнашева и Галлянура Бухараева (Салима Бухарова) – часы на Спасской башне Казанского Кремля ударят 11 раз.

В этом году ко Дню пямяти великого поэта и джалилевцев молодёжное творческое объединение “Калеб” представит музыкально-литературную композицию “Муса. Моабит”, которая включает в себя:

– новые песни, на основе стихотворений М. Джалиля, написанные композитором Миляушой Хайруллиной (лауреат всероссийских и международных исполнительных и композиторских конкурсов, член Молодежного Союза композиторов России), в исполнении лауреатов Международных и Всеросийских конкурсов Ильгиза Мухутдинова и Айгуль Гардисламовой.

– пластические композиции (авторы и исполнители: Саида Минубаева, артист Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, и Альбина Нугманова, артист театра им. Г. Кариева).

В день памяти традиционно участие принимают лауреатов Республиканской премии им. М. Джалиля. В этом году выступят с новой литературно-музыкальной композцией композитор, музыкант, солист Татарской госудаственной филармонии им. Г.Тукая, главный дирижер Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина, член Союза композиторов РТ и РФ Ильяс Камалов и татарский поэт, член Союза писателей РТ Булат Ибрагимов.

На памятном мероприятии выступит председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаиль Зайдулла, поэт, публицист, лауреат государственной премии им.Г.Тукая.- Зиннур Мансуров, дочь великого поэта– Чулпан Мусеевна.

Мероприятие завершится песней “Җырларым”, которая является гимном подвига и творчества поэта – в исполнении артиста театра им. Г. Кариева Мусы Камалова и торжественным возложениием цветов к памятнику героев.

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