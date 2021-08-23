В столице Татарстана в преддверии Дня города стартует конкурс видеороликов «Влюбись в Казань», принять участие в котором смогут все желающие. Для этого нужно снять короткое видео и рассказать о своем любимом месте в городе. Победители получат 100 кг чак-чака или квадрокоптер, а главным призом станет путешествие по маршруту трехмиллионного туриста. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо снять видеоролик продолжительностью не более пяти минут о любимых местах, событиях, объектах в Казани, обладающих туристическим потенциалом. После этого ролик нужно разместить на видеохостинге YouTube или в социальных сетях – Instagram, «ВКонтакте» или TikTok с хештегом конкурса #ВлюбисьвКазань и отметить аккаунт @gokazan.ru. После этого необходимо заполнить анкету на сайте конкурса.

Видео может быть снято как на смартфон, так и на профессиональную видеокамеру. Авторство должно принадлежать участнику или команде участников. В проекте может участвовать только одно видео от одного участника либо команды.

Конкурс будет проходить по трем номинациям: «Казань: гастрономический взгляд», «Архитектурная Казань» и «Казань романтическая».

Среди призов – 100 кг чак-чака и квадрокоптер, а главный приз – путешествие по маршруту трехмиллионного туриста: двухдневный тур по Казани, который включает в себя проживание в пятизвездочном отеле, посещение лучших национальных ресторанов, экскурсию, просмотр спектакля и многое другое.

В состав конкурсной комиссии войдут главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева, вице-президент Гильдии поваров РТ Ильгиз Галиев, замруководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, блогер Алиса Сказка, а также известная российская телеведущая Яна Чурикова.

«Конкурс «Влюбись в Казань» – это часть большого проекта. Мы хотим, чтобы про Казань знали по всей России и за рубежом, чтобы про нас говорили, приезжали к нам в гости, рекомендовали своим друзьям и знакомым», – сказала Д.Санникова.

Конкурсные работы будут приниматься до 20 сентября включительно, результаты объявят 27 сентября – в Международный день туризма.

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин оценил идею проведения конкурса. «Будем ждать интересных вдохновляющих роликов про нашу Казань», – сказал он.

kzn.ru