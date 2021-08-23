В Тобольске организовали народное гуляние “Могжиза базары” (“Базар чудес”)

21 августа “Центр сибирско-татарской культуры” организовал народное гуляние “Могжиза базары” (“Базар чудес”) на Базарной площади. Тоболяков и гостей города порадовали концертные выступления творческих коллективов МАУК “ЦСТК” и других артистов города Тобольска.

Также здесь была организована выставка декоративно-прикладного творчества, угощения национальной кухни, мастер-класс “Сибирский баурсак” и конечно зажигательные выступления артистов и творческих коллективов МАУК “Центра сибирско-татарской культуры” г.Тобольска.