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В Тобольске организовали народное гуляние “Могжиза базары” (“Базар чудес”)

В Тобольске организовали народное гуляние “Могжиза базары” (“Базар чудес”)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.08.2021 0

21 августа “Центр сибирско-татарской культуры” организовал народное гуляние “Могжиза базары” (“Базар чудес”) на Базарной площади. Тоболяков и гостей города порадовали концертные выступления творческих коллективов МАУК “ЦСТК” и других артистов города Тобольска.
Также здесь была организована выставка декоративно-прикладного творчества, угощения национальной кухни, мастер-класс “Сибирский баурсак” и конечно зажигательные выступления артистов и творческих коллективов МАУК “Центра сибирско-татарской культуры” г.Тобольска.

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