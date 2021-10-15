В Москве стартовала работа VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом

Сегодня в Москве начал работу VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Его участниками стали около четырёхсот человек из более чем сотни стран. В состав делегации Республики Татарстан вошли Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров открыл заседание, зачитав приветствие от Президента Российской Федерации Владимира Путина. В своем выступлении спикер отметил, что одной из задач, стоящих перед многонациональной и многоконфессиональной Россией стоит углубление диалога между отдельными национальными группами, укрепление взаимодействия с международными организациями российских соотечественников. В качестве примера, объединяющего представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных стран, он назвал Всемирный конгресс татар.

С приветственным словом к участникам конгресса в формате видеообращения обратились Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.

Напомним, в этом году форум проводится под лозунгом “Россия и соотечественники в меняющемся мире”. Помимо пленарных заседаний, на конгрессе будут работать пять секций, которые посвящены защите прав соотечественников, их роли в экономическом сотрудничестве России с зарубежными странами. Модератором секции “Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов России с зарубежными странами” станет Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Илюзя Абульханова