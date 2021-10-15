Ирада Аюпова встретилась с членами Союза писателей России

В рамках проекта «Литературные города России» глава ведомства встретилась с секретариатом Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Цель визита членов делегации – развитие взаимоотношений в области культуры, встречи с общественностью и творческой интеллигенцией, знакомство с историей и культурой Республики Татарстан.

В состав делегации вошли: руководство Союза писателей России, руководители ведущих Советов при Союзе писателей России (Совет по национальным литературам, Совет по поэзии), ведущие писатели страны.

Беседа была посвящена актуальным вопросам современной литературы, особенностям развития татарской литературы, конкурсной и проектной деятельности.

Председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов отметил высокое качество современной татарской литературы и рекомендовал сконцентрироваться на системе ее продвижения, пообещав выступить провайдером на общероссийскую арену.

Министр культуры Ирада Аюпова предложила сконцентрироваться в 4-х направлениях:

1. Литературный маршрут Татарстана;

2. Коммуникация по актуальным событиям в сфере словесности;

3. Презентация крупных общероссийских литературных изданий в Республике;

4. Наставническая деятельность в условиях современного мультимедийного пространства.

Беседа прошла в непринуждённой обстановке, участники активно делились мнениями о современной ситуации в области образования, способах развития региональной литературы и др.

Справка

Союз писателей России является правопреемником Союза писателей РСФСР. Основан в 1958 году.

15 февраля 2018 года на XV съезде СПР председателем правления организации избран Николай Фёдорович Иванов.

Основными задачами Союза являются:

● сохранение единого культурного, литературного и информационного поля в Российской Федерации;

● содействие сохранению и развитию русского языка и литературы, а также языков и литератур других народов многонациональной Российской Федерации; удовлетворению потребностей народов мира, желающих приобщиться к русскому языку и литературе;

● создание условий для реализации творческих способностей членов Союза и начинающих писателей;

● укрепление творческого содружества писателей Российской Федерации, а также других стран мира;

● выработка инициатив для принятия на государственном и региональном уровне законодательных решений по улучшению отечественного книгоиздания, переводческого дела, оплаты авторского труда писателей, оказание им социальной и иной поддержки;

● организация акций и мероприятий, направленных на пропаганду достижений классической и современной отечественной литературы;

● забота о сохранении литературного наследия, помощь молодым писателям;

● обмен опытом писателей субъектов Российской Федерации с писателями зарубежных стран.

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