В Мурманске обсудили вопрос проведения традиционного татарского праздника

В эти дни руководитель Татарского культурного общества “Якташ” г. Мурманск Р.Ф. Биккиняев встретился с главой города Е.В. Никора.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос проведения в Мурманске традиционного национального праздника Сабантуй.

Сабантуй – это национальное народное гуляние в честь окончания весенне-полевых работ. Особенно ярко отмечают этот праздник народы Башкирии и Татарстана.

Ранее мероприятие уже проводилось в Мурманске в период с 2006 по 2013 года.

Как стало известно, в нынешнем году праздник запланирован на конец мая 2021 года.