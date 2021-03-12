tatruen
Главная / Новости / В Мурманске обсудили вопрос проведения традиционного татарского праздника
В Мурманске обсудили вопрос проведения традиционного татарского праздника

В Мурманске обсудили вопрос проведения традиционного татарского праздника

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 12.03.2021 0 13

В эти дни руководитель Татарского культурного общества “Якташ” г. Мурманск  Р.Ф. Биккиняев встретился с главой города Е.В. Никора.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос проведения в Мурманске традиционного национального праздника Сабантуй.

  • Сабантуй – это национальное народное гуляние в честь окончания весенне-полевых работ. Особенно ярко отмечают этот праздник народы Башкирии и Татарстана.

Ранее мероприятие уже проводилось в Мурманске в период с 2006 по 2013 года.

Как стало известно, в нынешнем году праздник запланирован на конец мая 2021 года.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.