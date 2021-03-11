В “Кул Шариф”е открылась выставка к 25-летию начала строительства мечети

Сегодня в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась церемония открытия выставки «Возрожденная мечта поколений». Выставка приурочена к 25-летию начала строительства мечети “Кул Шариф”. На церемонии открытия выставки принял участие заместитель муфтия РТ по взаимодействию с официальными органами, имам-хатыб мечети «Кул Шариф» Ильфар хазрат Хасанов. Он, поприветствовав участников выставки, отметил роль мечети «Кул Шариф» в жизни народа.

«У нашей столицы – много символов. Но самая известная – это мечеть Кул Шариф. И сегодня спустя 25 лет мы можем по достоинству оценить, насколько же мудрым было решение руководства республики, Минтимера Шариповича воссоздать эту мечеть. Как же он был тогда прав, оказывается! И как дальновиден! Ведь сегодня Казань называют северной столицей исламского мира. В строительстве мечети принимали участие многие жители нашей республики. Это было по-настоящему народное строительство. Помогали и богатые, и малоимущие. А в хадисе говорится: «Тому, кто построит мечеть ради Аллаха, для того Аллах построит дом в раю». Пусть же старания каждого, кто внес свой вклад в воссоздание Кул Шарифа будут приняты!» – выразился Ильфар хазрат.

Организаторы выставки – Министерство культуры РТ, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Государственный архив РТ, Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского КФУ.

На экспозиции представлены авторские модели и эскизы архитекторов А. Саттарова и И. Сайфуллина из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», которые демонстрируют непростой поиск образа мечети. Документы, предоставленные Государственным архивом Республики Татарстан, также свидетельствуют об особом внимании общества и руководства России и Татарстана к строительству «моста, соединяющего прошлое и будущее». Кроме того, фотографии и документы из личных архивов первого имама мечети З. Галиуллина, председателя Союза архитекторов Татарстана Ф. Забировой, главного архитектора «Казанского Кремля» Р. Забирова позволяют проследить весь процесс возведения мусульманского храма: от конкурса проектов до торжественного открытия.

Примечательно, что специально для выставки подготовлены интервью с общественными деятелями, архитекторами и оформителями мечети. Интервью и кадры архивной видеохроники воссоздают атмосферу, существовавшую вокруг строительства мечети, показывают широкую общественную поддержку проекта.

Мечеть «Кул Шариф» – памятник духовности татарского народа и один из шедевров современной мусульманской архитектуры.

Выставка продлится до 10 июня 2021 года.

dumrt.ru