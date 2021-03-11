10-й юбилейный фестиваль «Милли көй» планируется на 19 марта

Несмотря ни на что, ежегодный наш областной фестиваль народного творчества «Милли көй» в рамках проекта «Возвращение к истокам», решено все-таки провести. Проект каждый год посвящается какому-либо значимому событию, например, в прошлом году он посвящался 100-летию Республики Татарстан. К сожалению, прошлый год был очень сложным, богатым на печальные события. Ушли от нас те, которые стояли у истоков возрождения ислама и татарской культуры, создания общественных национальных и религиозных объединений. Идрисов Умар хазрат, первый председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области, Юнисов Марат Кадырович и Хайрутдинова Роза Усмановна, которые долгое время были у руля общественного центра «Туган як», к сожалению, уже никогда не будут с нами. Эти три крупные и значимые личности для нижегородских татар и мусульман ушли практически друг за другом, опечалив очень большое количество людей. И очередной наш фестиваль решено посвятить их памяти, а также памяти тех, кто оставил свой след в памяти нижегородских татар, такие как Рахимов Рашит Хусяинович, Абдюханова Зухра Муртазовна, Данеева Рахимя Абдулловна, Хафизов Мансур Зякиевич и другие.



Организаторами традиционно являются:

Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области.

Межрайонная женская организация «Ак калфак» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики, и Духовного управления мусульман Нижегородской области, ОО «Всемирный конгресс татар».

Гала-концерт 10-го юбилейного Фестиваля состоится 19 марта в ДК «Железнодорожников» г. Нижнего Новгорода. Победители фестивалей прошлых лет, лучшие солисты и творческие коллективы из районов и городов компактного проживания татар нашей области примут участие в этом концерте памяти. Зрителей порадуют также и коллективы «Туган як моӊнары», который создала Зухра ханум Абдюханова и «Мирас», созданный Розой ханум Хайрутдиновой. В данное время оба коллектива репетируют, восстанавливают те песни, которые звучали еще в самом начале их деятельности. Так же готовятся презентации, фоторепортажи, посвященные памяти наших уважаемых Умара хазрата, Марата Кадыровича, Розы Усмановны, Зухры ханум и других.