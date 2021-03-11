Иркутск примет фестиваль-конкурс татарского искусства

В Иркутской области до 25 марта принимаются заявки на участие в областном фестивале-конкурсе татарского искусства «Ангара таннары» («Ангарские зори»). В этом году мероприятие посвящено 360-летию города Иркутск.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются татарские и башкирские творческие коллективы и исполнители по трём возрастным категориям: младшая – до 10 лет, средняя – от 10 до 18 лет, старшая – возраст участников коллектива от 18 лет. Конкурс проводится по четырём номинациям: «Вокал» – соло, ансамбли (народное, эстрадное исполнение); «Художественное слово» – проза, поэзия; «Хореография» – соло, ансамбли (народный, эстрадный танец); «Инструментальное исполнительство». Для детей до 10 лет в номинации «Художественное слово» предусмотрены специальные призы.

Конкурс пройдёт 27 марта в Иркутске по адресу: ул. Марата, 14. Регистрация начнётся в 11:00, сам фестиваль стартует в 12:00.

Победители фестиваля-конкурса смогут принять участие в региональном конкурсе «Сибирские звезды» в городе Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

baikal-daily.ru