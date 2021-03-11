В селе Байрашево провели праздничный концерт “Аулак өй”

Аулак – это домашние посиделки в татарских селах. Когда родители, бабушки и дедушки уезжали куда-либо, юноша или девушка созывали к себе друзей. Молодые люди отдыхали от души: плясали и играли в народные игры, звучали песни, сыпались шутки.
Этот традиционный татарский обычай стал лейтмотивом мероприятия в рамках фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой», проходившего в Байрашевском сельском поселении.
Песней «Ас-саляму алейкум!» приветствовал зрителей Фаиль Сафин, приглашая на сцену, которая превратилась в старинную комнату с вышитыми полотенцами, ткаными ковриками, со скамейками и самоваром на столе, полном вкусных угощений.
Яркие картины номеров сменяли друг друга. Звучали песни о любви к родной земле, красоте и доброте, грусти и светлой надежде в исполнении Алсины Сафиуллиной, Сатии Мингалеевой, Танзили Юсуповой, Рамила Ильясова и Лейсан Хайруллиной, Ралины Загриевой и Адили Ашметшиной, Гулии Саяхфаровой. Надолго останутся в памяти грациозные движения танцоров: Гульшат Гизамовой, Азалии и Наргизы Хайруллиных. Затаив дыхание, смотрели зрители танец очаровательной Назиры Хайруллиной. Байрашевские юноши – «Тан йолдызлары» – буквально «зажгли» зал. Верно говорят: гармонист – первый парень на деревне. А Байрашеву повезло – гармонистов двое, и оба мастера. Гармони в руках Рамиса Фаттахова и Мидхата Гайфуллина, как живые организмы, умеют и страдать, и радоваться, и сопереживать. Долгими аплодисментами благодарили их слушатели. Когда Марсель Хикматов проникновенно пел финальную песню, стало немного грустно – звучат последние аккорды, значит, волшебство подходит к концу.
– Байрашевцы в очередной раз доказали своим мастерством, что село богато талантливыми людьми, умеющими делать из будней праздник, – отметила в своем выступлении заместитель начальника Отдела культуры исполкома района Алена Федорова.
В завершение концерта глава сельского поселения Асхать Губеев поблагодарил творческий коллектив художественной самодеятельности, сотрудников Дома культуры, библиотеки, школы, всех сельчан за их вклад в развитие культуры на территории поселения.
Руководитель татарского национального культурного центра района Асия Ибрагимова, подчеркнув высокий уровень представления, от имени руководителя филиала общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Тетюшском районе Римы Сафиулловой выразила благодарность сельчанам за активную работу в вопросах сохранения и приумножения культурного наследия татарского народа. Миляуша Гайфуллина была награждена грамотой Татарского национального культурного центра Тетюшского района.
Жюри, в свою очередь, единогласно вынесло вердикт: праздник творчества удался на славу.