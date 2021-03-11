В селе Байрашево провели праздничный концерт “Аулак өй”

Аулак – это домашние посиделки в татарских ­селах. Когда родители, бабушки и дедушки уезжали куда-либо, юноша или девушка созывали к себе друзей. Молодые люди отдыхали от души: плясали и играли в народные игры, звучали песни, сыпались шутки.

Этот традиционный татарский обычай стал лейтмотивом мероприятия в рамках фестиваля нацио­нальных культур «Мы живем семьей единой», проходившего в Байрашевском сельском поселении.

Песней ­«Ас-саляму ­алейкум!» приветствовал зрителей Фаиль Сафин, приглашая на сцену, которая превратилась в старинную комнату с вышитыми полотенцами, ткаными ковриками, со скамейками и самоваром на столе, полном вкусных угощений.

Яркие картины номеров сменяли друг друга. Звучали песни о ­любви к ­родной земле, красоте и доброте, грусти и светлой надежде в исполнении Алсины Сафиуллиной, Сатии Мингалеевой, Танзили Юсуповой, Рамила Ильясова и Лейсан Хайруллиной, Ралины Заг­риевой и Адили Ашметшиной, Гулии ­Саяхфаровой. Надолго останутся в памяти ­грациозные ­движения ­танцоров: Гульшат ­Гизамовой, Азалии и Наргизы Хайруллиных. Затаив дыхание, смотрели зрители танец очаровательной ­Назиры Хайруллиной. Байрашевские юноши – «Тан йолдызлары» – буквально ­«зажгли» зал. Верно говорят: гармонист – первый парень на ­деревне. А ­Байрашеву ­повезло – ­гармонистов двое, и оба мас­тера. Гармони в руках Рамиса Фаттахова и Мидхата Гайфуллина, как живые организмы, умеют и страдать, и радоваться, и сопереживать. Долгими аплодисментами благодарили их слушатели. Когда Марсель Хикматов ­проникновенно пел ­финальную песню, ­стало немного грустно – звучат последние аккорды, значит, волшебство ­подходит к ­концу.

– Байрашевцы в очередной раз доказали своим мас­терством, что село богато талантливыми людьми, умеющими делать из будней праздник, – ­отметила в своем выступлении ­заместитель начальника ­Отдела культуры исполкома ­рай­она Алена Федорова.

В завершение концерта глава сельского ­поселения Асхать Губеев поблагодарил творческий коллектив художественной самодея­тельности, сотрудников Дома культуры, библио­теки, школы, всех сельчан за их вклад в развитие культуры на территории ­поселения.

Руководитель татарского национального культурного центра района Асия Ибрагимова, подчеркнув высокий уровень представления, от имени руководителя филиала общест­венной организации татарских женщин «Ак калфак» в Тетюшском районе Римы Сафиулловой выразила благодарность сельчанам за активную работу в вопросах сохранения и приумножения культурного наследия татарского народа. Миляуша Гайфуллина была награждена грамотой Татарского национального культурного цент­ра ­Тетюшского района.

Жюри, в свою очередь, единогласно вынесло вердикт: праздник творчества удался на славу.

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