tatruen
Главная / Новости / В Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года»
В Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года»

В Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 11.03.2021 0 31

5 марта 2021 года в районном Доме культуры Каменского района Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года». Всего премией «Женщина года 2021» награждены 12 женщин Каменского района, выдвинутые на награждение администрацией района и отраслевыми профсоюзами. В числе награжденных по линии НКО и председатель Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Эльмира Васильева.

К собравшимся обратился глава администрации Каменского района Юркин Сергей Иосифович: «Поражает, с одной стороны, высокий профессионализм каждого из вас, с другой стороны, ваша женственность, обаяние. Вы являетесь не только профессионалами на работе, но и носительницами добра, тепла и поддерживаете в замечательном состоянии свой очаг”.

Мероприятие завершилось красочным концертом.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.