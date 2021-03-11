В Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года»

5 марта 2021 года в районном Доме культуры Каменского района Пензенской области состоялось вручение премии «Женщина года». Всего премией «Женщина года 2021» награждены 12 женщин Каменского района, выдвинутые на награждение администрацией района и отраслевыми профсоюзами. В числе награжденных по линии НКО и председатель Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Эльмира Васильева.

К собравшимся обратился глава администрации Каменского района Юркин Сергей Иосифович: «Поражает, с одной стороны, высокий профессионализм каждого из вас, с другой стороны, ваша женственность, обаяние. Вы являетесь не только профессионалами на работе, но и носительницами добра, тепла и поддерживаете в замечательном состоянии свой очаг”.

Мероприятие завершилось красочным концертом.