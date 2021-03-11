Мусульманской молодежи в Казани на публичном Лектории рассказали о соревнованиях «Ironman»

Вчера, в 26 день месяца Раджаб (10 марта) в Казани прошло очередное заседание публичного лектория ДУМ РТ. На встречу с мусульманской молодежью пришел основатель компании по управлению капиталом «Lenar Wealth Management», один из сильнейших финансовых и правовых советников России, кандидат в мастера спорта по триатлону, трехкратный Ironman Ленар Рахманов. В ходе беседы с мусульманской молодежью, прошедшей в коворкинге GrowUp, речь шла о марафоне, Ironman, тренировках и о том, как сделать частью своей жизни спорт и физкультуру.

Ленар Рахманов рассказал о своей жизни, основных достижениях, интересах. Он начал заниматься спортом и бегом в 2014 году, стал много тренироваться и вести здоровый образ жизни. Ленар Рахманов добился больших успехов, участвуя в марафонах, триатлонах в Москве и других городах, неоднократно принимал участие в соревнованиях Ironman, основал команду Sinergia Sports Team.

Спикер поделился своим опытом подготовки и участии в спортивных соревнованиях Ironman и сказал, что принципы Ironman всегда актуальны: такие соревнования помогают реализовать поставленные перед собой цели, учат дисциплине, закаляют тело и дух, помогают не растеряться перед трудностями. Ленар Рахманов пришел в спорт, чтобы стать примером для детей. Самое главное – никогда не поздно начать здоровый образ жизни. Каждая дистанция начинается с первого шага, нужно просто погрузиться в спорт и не бросать тренировки.

Молодых людей, в свою очередь, интересовали такие моменты, как совмещение работы и спорта, преданность начатому делу, выбор тренера, оптимальное время для занятий спортом, как вызвать интерес к спорту у членов семьи и друзей и т.д. И все они получили подробные исчерпывающие ответы.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями традиционных конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий. Большую популярность среди мусульманской молодежи завоевали такие спортивные инициативы ДУМ РТ как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани и организованный совместно с Министерством спорта РТ и Федерацией борьбы на поясах РТ Международный турнир по борьбе на поясах, посвященный 200-летию Марджани.

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