В Нижнекамске прошло праздничное мероприятие “В единстве наша сила”

10 марта в молодёжном ( подростковом) клубе “Ялкын” прошло праздничное мероприятие “В единстве наша сила”, приуроченное Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Председатель СТОС мкр. 27 Михайлова Алсу отметила, что в микрорайоне в рамках празднования года родных языков состоится множество культурных мероприятий.

И. о. директора Всемирного Конгресса татар Нижнекамского отделения Исмагилова Василя рассказала о значимых мероприятиях ВКТ, пригласила на встречи и планируемые мероприятия.

Давыдова Галина, представившая “Нижнекамское русское общество”, рассказала о традициях русской культуры в преддверии Масленичной недели, об ансамбле казачьей песни “Вольные распевы”, где артисты занимаются изучением традиционной русской культурой, в частности песенной культурой казаков Верхнего Дона.

Шакирянова Камилла – участница “Тубан Камагузяле”, прочитала стихотворение собственного сочинения “Родной город” на татарском языке.

Руководитель Узбекской диаспоры Эльмуратова Салима рассказала о блюдах Узбекской кухни, пригласила участников и гостей мероприятия на праздничный городской “Навруз”. Украшением праздника стала волнующая, красивая музыка в исполнении Захаровой Альбины.

На память гостям и участникам вечера были подарены значки с эмблемой года.

На выставке были представлены национальные русские, татарские и узбекские блюда.

Всех нас объединяет общие ценности: уважение друг к другу, добро, понимание, милосердие, великодушие.