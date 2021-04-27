В Музее-усадьбе “Остафьево” открылась выставка «Тукай. Майоров. Отражение»

Накануне дня рождения Габдуллы Тукая, 25 апреля, в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» ‒ «Русский Парнас» открылась выставка «Тукай. Майоров. Отражение».

Она приурочена к 135-летию со дня рождения татарского поэта, образ которого представил художник, наш современник ‒ Игорь Евгеньевич Майоров (1946‒1991).

Выставка открылась при содействии Министерства культуры России и Полномочного представительства РТ в РФ.

С приветственным словом на открытии выступил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин. Он вручил директору Музея-усадьбы «Остафьево» Юрию Евтюхину Благодарственное письмо от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Р.К. Ахметшина, а также памятный знак к 135-летию Г.Тукая.

Знак изготовлен по заказу Полпредства Татарстана и Землячества Татарстана.

Музей-усадьба «Остафьево» является одним из пушкинских мест, поэт приезжал сюда к своему близкому другу — князю Петру Вяземскому. Здесь написал восемь томов из двенадцати «Истории государства Российского» Николай Карамзин.

«На протяжении XIX века «Остафьево» являлось местом творческих встреч выдающихся писателей и поэтов. Сегодня в эту красивую усадьбу приехал и Габдулла Тукай», – сказал Эмиль Венерович.

«Уверен, что выставка поможет понять многогранность отечественной литературы и почувствовать общность культурного наследия нашей страны», – отметил директор Музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

На открытии также выступили председатель Общественного совета «Московского дома национальностей» Владимир Зорин и руководитель данного творческого проекта Альфия Рахматулина.

В «Остафьево» представили 33 портрета Тукая из 100, написанных ленинградским художником к 100-летию поэта. Два года назад с ними познакомились в Казани, но московская экспозиция расширилась на восемь работ. Они выполнены в графически смешанной технике и отражают разные состояния и цветовые ощущения автора.

Портреты экспонируются из частной коллекции Александра Колоскова, который также присутствовал на открытии выставки.

В рамках открытия экспозиции выступили гости из Казани – директор Альфия Сафина детской музыкальной школы № 7 им. З. В. Хабибуллина и преподаватели. Преподаватели – Ирина Романова, Айгуль Сайфуллина и Регина Нуриева выступили с музыкальными номерами, в том числе исполнили произведения на слова Габдуллы Тукая.

Выставка в музее-усадьбе работает до 25 мая.

Игорь Майоров – художник, акварелист, чеканщик. Учился в Ленинградском художественном училище им. В.А. Серова у племянницы Александра Блока Марины Тиме-Блок. Основная тема художника — Петербург 70-80-х годов и портреты. При жизни художник не получил признания, а прожил он всего 44 года. Сегодня его произведения хранятся в собраниях Европы, Америки и в частных коллекциях многих мировых знаменитостей.

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