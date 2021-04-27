В Пензе вышел сборник к 100-летию ученого-тюрколога

Как уже сообщалось, 21-23 апреля 2021 года в Пензе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева». В рамках проведения конференции был издан одноименный сборник «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева» (Пенза, изд-во ПГУ, 2021. – 376 с., 43,74 п.л.).

Издание выпущено при Грантовой поддержке проекта «Первая Международная научно-практическая конференция «Пензенский регион: история и культура» Правительства Пензенской области.

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева, уроженца г. Пензы, организатора советской и российской тюркологической школы, доктора филологических наук, профессора, член-корреспондента АН СССР, татарского общественного деятеля. В редсовете сборника: Ж.З. Туктаров (председатель), Г. Н. Белорыбкин, А.А. Бурханов, П.А. Гагаев, Л.Б. Гурьянова, Г.И. Канакина, И.Н. Мавлюдов, В.Ф. Мухамеджанова, В.И. Первушкин, Г.Г. Самочкина.

Сборник открывается с приветственными статьями Председателя Совета Федеральной НКА татар, Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, депутат Государственной Думы РФ И.И. Гильмутдинова, Руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидата филологических наук Д.Ф. Шакирова, председателя Оргкомитета конференции, депутата Пензенской Городской Думы, председателя ТНКА Пензенской области Ж.З. Туктарова и Президента АН Республики Башкортостан А.С. Гаязова.

В раздел «Пленарное заседание» размещены статьи: руководителя секции №3 «Этногенез народов Поволжья», доктора исторических наук, профессора Г.Н. Белорыбкина «Особенности этнокультурного развития народов Пензенского края» (с. 8-11), руководителя секции №7 «Татарское краеведение Окско-Сурского междуречья», заслуженного деятеля науки РТ, профессора А.А. Бурханова «Изучение истории регионов и населенных пунктов – основная задача ученых-регионоведов и краеведов (к вопросу изучения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в рамках написания истории и сопредельных территорий исторически компактного проживания татар в Волго-Уралье)» (с. 12-20), руководителя секции №2 !Философия и психология тюркского мира», профессора Пензенского госуниверситета П.А. Гагаева и профессора Мордовского государственного университета А.А. Гагаева «О тюркском компоненте в русской государственности и русском сознании (очерк и оценка евразийского воззрения)» (с. 21-25) и руководителя секции №1, доктора филологических наук, профессора, ученого-секретаря Башкирского НИЦ по пчеловодству и анитерапии Минсельхоза РБ Ю.В. Псянчина «Он был для нас вторым отцом… (вспоминая Э.Р. Тенишева)» (с. 26-30).

В разделе «Секция I. Жизнь и деятельность профессора Э.Р. Тенишева – выдающегося советского и российского тюрколога, татарского общественного деятеля» опубликованы статьи известного краеведа-исследователя из Республики Мордовии И.Д. Биккинина «Новая родословная Эдхяма Тенишева» (с. 31-37), доцента Санкт-Петербургского университета М.Э. Дубровиной «Труд Э.Р. Тенишева «Строй саларского языка и его значение для современного тюркского языкознания» (с. 37-40), доцента НЧГПУ (г. Набережные Челны) Р.А. Закирова «Э.Р. Тенишев – исследователь древнеуйгурского литературного языка» (с. 41-44), профессора КФУ Ф.Ш. Нуриевой «Научно-теоритеческие аспекты изучения старотатарского литературного языка в трудах Э.Р. Тенишева» (с. 45-49), профессора из г. Уфы Ф.Г. Хисамутдиновой «Э.Р. Тенишев – учитель с большой буквы» (с. 49053) и профессора КФУ А.Ш. Юсуповой «Преемственность методов сравнительного изучения языков Э.Р. Тенишева в исследовании речи татарской диаспоры Китая» (с. 54-57).

В разделе «Секция II. Философия и психология тюркского мира» (с. 58-96) опубликованы 11 статей, посвященных анализу работ Амирхана Еники, Мусы Джалиля, Имадеддина Насими, Махмуда Мухаммадьяра, а также различным вопросам философии и культуры, национальным традициям тюрко-татарских этнических образований в историческом развитии.

В разделе «Секция III. Выдающиеся татарские деятели науки, культуры и истории Поволжья» (с. 97-135) опубликованы статьи И.Н. Мавлюдова и О.Н. Кухарева (Пензенский государственный аграрный университет) «Жизненный путь ректора Пензенского сельскохозяйственного института Н.М. Ибрагимова», Г.Р. Гайнуллиной (КФУ) «Әмирхан Еникинең нәсел шәҗәрәсе», Т.Ш. Гилазова «Фатыйх Әмирхан тәнкыйтендә һәм публицистикасында татар зыялылары», краеведа из Казани Ф.К. Даминовой «Адель Кутуй: известный и неизвестный», Ю.В. Псянчина (г. Уфа) «Э.Р. Тенишев и Башкортостан», преподавателей КФУ Ф.Р. Сибгаевой и Г.А. Набиуллиной «Ф.С. Сафиуллинаның парлы сүзләрне өйрәнү өлкәсендәге эшчәнлеге», И.А. Фахрутдиновой (Казань) «Экотропа «Путь Тукая» как популяризация имени великого поэта и развитие этнокультурного туризма по сельским районам Татарстана», учителя с. Татарский Канадей Пензенской области В.А. Юмакаевой «Гадел Кутуй – язучы, солдат, патриот».

Серия статей, опубликованных в разделе «Секция IV. Преподавание родного языка и родной литературы в вузе и школе» (с. 136-192) рассмотрены вопросы изучения татарского и русского языков (статьи Г.И. Канакиной и Т.Р. Аитовой (Пенза), Р.Ф. Баткаевой (с. Кикино, Пензенская область), Э.Н. Денмухаметовой (КФУ), Н.С. Жаббаровой (с. Индерка, Пензенская область), Г.И. Канакиной и Н.В. Громовой (г. Пенза), Д.Х. Хуснутдинова и Р.К. Сагдиевой (КФУ), Г.Ф. Ягудиной (с. Верхняя Елюзань, Пензенская область). Интерес представляет статья преподавателя Пензенского госуниверситета Л.Б. Гурьяновой, посвященная языковой политики в Пензенской области.

В разделе «Секция 4. Этногенез народов Поволжья» (с. 193) рассмотрены вопросы этногенеза и исторического развития татарского народа (статьи И.А. Гагина, И.Л. Измайлова), мордвы (С.Э. Зубова и О.В. Зубовой (Мясниковой) и башкир (Л.Г. Хуснутдиновой, З.Н. Экба).

В разделе «Секция 5. Тюркские, славянские и финно-угорские народы в историческом измерении» (с. 217-273) опубликованы статьи профессора Пензенского госуниверситета В.И. Первушкина «Создание образовательной системы для татарского населения Пензенского края в 1920-х гг.», бакалавра КФУ Д.Н. Адикаевой «Темниковское княжество в соответствии с историческими источниками XVI-XVII вв.», А.В. Дыбо, О.Н. Мудрака и А.В. Савельева (Институт языкознания РАН, г. Москва) «Исследования по диалектологии тюркских языков РФ в отделе Урало-алтайских языков Института языкознания РАН», аспиранта КФУ «Медицинская терминология в двуязычных словарях XIX вв.», Г.А. Искандярова (г. Москва) «Концепция сотрудничества «Россия и тюркский мир», Д.Ш. Мифтахутдиновой и Д.Ф. Файзуллиной (Казанский государственный институт культуры) «Татарская благотворительность в степном крае» и др.

В секции «Секция VII. Татарское краеведение в Окско-Сурском междуречье» опубликованы 12 статей на татарском и русском языках, связанные с региональной историей и татарским краеведением» (с. 274-329).

Это статьи учителя-краеведа Р.Х. Абдуллиной «История происхождения и развития села Индерка Сосноборского района Пензенской области», краеведа-исследователя (из г. Новокузнецка (Кемеровская область) А.А. Аширова «Мишарский диалект в Среднем Поволжье», казанских нумизматов А.И. Бугарчева и О.В. Степанова «Обзор пулов Мохши, найденных на территории Болгарского городища», кандидата исторических наук, доцента Т.А. Биктимировой (г. Казань) «Кемнәрең сагындыра» (о татарских женщинах Пензенского края), краеведа-исследователя, кандидата исторических наук Н.Г. Гарифа (Татарстан) «Возникновение тюркских имен и топонимов по средневековым источникам», доцента КФУ И.А. Гафарова «История деревни Дрожжаное», краеведа Э.Н. Даутовой (г. Казань) «Пензенский край! Ты – родина предков моих!», кандидата исторических наук Э.Х. Кадировой (г. Казань) «О газете «Сабанчи («Пахарь»)», преподавателя Пензенского колледжа искуств И.А. Матвеевой «Традиционная музыкальная культура татар Пензенской области», профессора КФУ Р.В. Шайдуллина «Татарские селения Пензенской области во Всероссийской переписи населения 2002 г.», учителя СОШ с. Верхняя Елюзань Пензенской области Г.Ф. Ягудиной «Внутренний мир человека в произведениях национальной литературы: опыт сопоставительного анализа русской былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и татарской сказки «Женитьба Нарика» (Дастан «Чура-Батыр»).

Далее в сборнике даны «Сведения об авторах» (с. 330-334).

В качестве приложений опубликованы «Родословная Э.Р. Тенишева» (с. 335-338, составил И. Биккинин), «Страницы из книги Э.Р. Тенишева «Язык татар села Усть-Уза» (с. 339-341) и др.

Издание предназначено для ученых, специалистов-лингвистов, философов, историков, археологов, этнографов, искусствоведов, культурологов, экологов, экономистов, демографов, краеведов, а также для предпринимателей, представителей туризма и СМИ, работников музеев, заповедников, органов культуры, преподавателей вузов, средних специальных учебных заведений, учителей школ и всех интересующихся историей и культурой Окско-Сурского региона.

А.А. Бурханов