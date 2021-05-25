В Музее-усадьбе «Остафьево» завершилась работа выставки «Тукай. Майоров. Отражение»

В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» ‒ «Русский Парнас» прошло торжественное закрытие выставки «Тукай. Майоров. Отражение». Она открылась накануне дня рождения Габдуллы Тукая – 25 апреля.

Выставка была приурочена к 135-летию со дня рождения татарского поэта, образ которого представил художник, наш современник ‒ Игорь Евгеньевич Майоров (1946‒1991).

Музей-усадьбу «Остафьево» называют «Русским Парнасом». По легенде, это название она получила благодаря Пушкину, который сюда часто приезжал к своему близкому другу — князю Петру Вяземскому. Парнас в мифологии — место пребывания муз, в античной и европейской культуре — символ поэзии, поэтического признания.

Здесь бывали Денис Давыдов, Александр Грибоедов, Адам Мицкевич, Николай Гоголь и многие другие литераторы и общественные деятели. В усадьбе написал восемь томов из двенадцати «Истории государства Российского» Николай Карамзин.

В течение месяца гости «Остафьево» могли увидеть 33 портрета Тукая из 100, написанных ленинградским художником к 100-летию поэта. Два года назад с ними познакомились в Казани, но московская экспозиция расширилась на восемь работ. Они выполнены в графически смешанной технике и отражают разные состояния и цветовые ощущения автора.

Портреты экспонировались из частной коллекции Александра Колоскова, который принял участие в открытии выставки, состоявшейся при содействии Министерства культуры России и Полномочного представительства РТ в РФ.

С приветственным словом на закрытии выставки выступили заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин, директор Музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин, руководитель данного творческого проекта Альфия Рахматулина.

В концертной программе закрытия выступили гости из Казани – преподаватели детской музыкальной школы № 7 им. З. В. Хабибуллина – Ирина Романова, Регина Нуриева, Айгуль Сайфуллина и Аделя Мубаракова.

В их исполнении прозвучали песни на слова Габдуллы Тукая «Тәфтиләү», «Бала белән Күбәләк», «Кошларга», «Минем гаилә», а также Н.Римского-Корсакова «Не ветер, вея с высоты» и «Ария Снегурочки». Завершилась программа исполнением фортепианной пьесы «Шурале» А.Ключарева.

Эмиль Файзуллин вручил Благодарственные письма от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина артистам и сотрудникам музея-усадьбы за содействие и помощь в организации выставки.

Заслуженному работнику культуры Республики Татарстан Альфие Сафиной, директору детской музыкальной школы № 7 им. З.В. Хабибуллина, Эмиль Венерович вручил памятную медаль, изготовленную по заказу Полпредства Татарстана к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

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