Василь Шайхразиев принял участие в работе круглого стола, посвященного Году родных языков и народного единства в РТ

Сегодня, 25 мая, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в г. Набережные Челны.

Здесь председатель Нацсовета ВКТ принял участие в работе круглого стола, посвященного Году родных языков и народного единства в РТ.

До начала обсуждения Вице-премьер РТ ознакомился с деятельностью учебных заведений города, среди которых МБОУ “СОШ №39”, МБОУ “СОШ №11”, МБОУ “Гимназия №2 им. М .Вахитова”. Сопровождал Василя Шайхразиева начальник управления образования исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны Рустем Хузин. Кроме того, в Доме дружбы народов “Родник” состоялась рабочая встреча с начальником управления культуры исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны Румилем Карамиевым.