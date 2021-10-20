В Национальном музее обсудят проблемы сохранения и развития национального бренда

21 октября на выставке «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» состоится круглый стол, который объединит экспертов в сфере народных художественных промыслов, музейных специалистов, искусствоведов и культурологов, художников и дизайнеров. Тема круглого стола «Татарская узорная кожа: проблемы сохранения и развития национального бренда».

Сохранение национального наследия и его интеграция в современную культуру – актуальные проблемы, их обсуждают на разных уровнях. Промысел казанских татар по изготовлению узорной обуви известен практически во всём мире: эту обувь в XIХ – начале XX века носили в Европе, Азии и даже в Америке. Выставочный проект «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» в полной мере раскрыл богатство и разнообразие крупнейшей в мире коллекции кожаной мозаики Национального музея Республики Татарстан. Примечательно, что помимо лучших образцов музейной коллекции на выставке представлены дипломные работы студентов Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Круглый стол о проблематике – логичное завершение масштабного проекта.