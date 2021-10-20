Татары Джизакской области приняли участие на встрече в Джизаке

В г.Джизак состоялась встреча руководителей национальных культурных центров Джизакской области с председателем региональной общественной организации «Общество дружбы Урал-Узбекистан» Свердловской области Абидом Туратовым.

На встрече присутствовали заместитель Хокима Джизакской области Латибжон Ахмаджонов, председатели и заместители председателей русского, казахского, татарского, корейского, киргизского и таджикского национальных культурных центров Джизакской области, местные СМИ.

Гостей проинформировали о мероприятиях, проводимых центрами совместно с руководством области и другими организациями, взаимодействие между культурными центрами, обмен опытом в проведении межнациональных мероприятий и благотворительных акций.

Татар Джизака на встрече представили председатель Правления Татарского национального культурного центра «Идель» Джизакской области Ахат Гизатуллин и его заместитель Элеонора Гизатулина.

С момента своего создания Общество дружбы «Урал-Узбекистан» активно участвует и проводит культурно-досуговые и спортивные мероприятия для жителей города Екатеринбурга и Свердловской области. Участвует в общественно-политической и научной жизни региона и Российской Федерации, организовывает и принимает участие в круглых столах совместно с органами государственной власти, занимается правовым сопровождением соотечественников, а также осуществляет благотворительную деятельность в поддержке детских приютов, пенсионеров и беженцев.

Пресс-служба

ТНКЦ «Идель» Джизакской области