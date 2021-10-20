В Усть-Багарякской школе состоялась встреча с представителями творческой интеллигенции из Казани

18 октября в Усть-Багарякской СОШ состоялась встреча с учёными, краеведами и представителями творческой интеллигенции из Казани. Делегацию возглавлял Бурханов Альберт Ахметжанович – учёный, академик, профессор, заслуженный деятель науки РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар.

Альберт Ахметжанович выпускник данной школы 1973 года. Для школьников была организована просто уникальная “Классная встреча” в формате “Наши классные земляки”.

Основной темой встречи была патриотическое воспитание школьников через национальную культуру. Альберт Ахметжанович высказал мнение о том, что Россия сильна своей многонациональностью, в этой школе основная часть школьников это татары и башкиры. В связи с этим от Альберта Ахметжановича и других членов делегации прозвучало высказывание о том, что в современном мире знание от 3 до 7 мировых языков является нормой. Но знание своего родного языка – это залог успеха!

Знание и изучение родного края, изучение топонимики своей местности также является благородным делом! Патриотизм начинается с любви к своей малой родине. Знать свою национальную культуру, уважать также и культуры других народов. Жить в мире и в любви! Нашей школе учёный преподнес свои книги об истории села Усть-Багаряк, также о народах Кунашакского района.

Наши школьники тоже не остались в долгу, подготовили для наших дорогих гостей творческое выступление: пели песни, читали стихи на татарском языке!

Мавлида Садыкова