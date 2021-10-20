Василь Шайхразиев ознакомился со строительством Татарского культурного центра в Усть-Кяхте

В селе Усть-Кяхта Республики Бурятия ведется строительство музея-усадьбы татарской культуры «Алмагачлар». По итогам рабочего визита в Республику Бурятию 4 марта 2021 года Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым были даны поручения, касающиеся поддержки деятельности Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с со строительством данного Татарского культурного центра.

Цель проекта – строительство и запуск музея-усадьбы татарской культуры “Алмагачлар” в Усть- Кяхте с возможностью круглогодичного использования для знакомства местного населения и туристов с бытом, культурой, национальной кухней, языком татарского народа, а также проведения культурных мероприятий жителей п. Усть-Кяхта.

В 1952 году в небольшое село Усть-Кяхта, расположенное на границе с

Монголией, из Татарии приехали переселенцы-татары. Они привезли с собой семена овощей, саженцы яблонь (алмагачлар) и посадили в селе прекрасный яблоневый сад. Тогда и появилась в селе красивая Садовая улица. Татары вспоминают, что «новая жизнь у них началась тогда в гостеприимной и солнечной Бурятии, которая накормила татар досыта хлебом». За это они благодарны местным жителям. Все дети переселенцев 40-х и 50-х говорят о том, что в их интернациональном селе живут самые лучшие люди на земле. В 2022 году исполняется 70 лет переселению поволжских татар из Татарской АССР в село Усть-Кяхту Бурятской АССР. В приграничной Усть -Кяхте, русские, буряты и татары дружат с детства, а гостей встречают по-русски хлебом-солью, по-бурятски молоком, по-татарски чак- чаком. В селе проживает более 100 татарских семей.