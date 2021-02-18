В Нижегородской области пройдет ежегодный Областной Сход татарских женщин и традиционный конкурс “Нижгарбикә”

Много лет в Нижегородской области проводились ежегодный Областной Сход татарских женщин Нижегородской областной и традиционный конкурс “Нижгарбикә».

Организаторами этих масштабных мероприятий являются Исполком РНКАТНО, межрайонная женская организация “Ак калфак” и областная газета “Туган як” при поддержке отдела культуры Сергачского муниципального района, коллектива Дома культуры с. Кочко-Пожарки при поддержке Исполкома Всемирного конгресса татар. В этом году они вновь запланированы традиционно в с. Кочко-Пожарки Сергачского района на 2 апреля.

На Сходе женщин будут как всегда затронуты абсолютно разные вопросы, касающиеся воспитания детей, отношения к татарской культуре и традициям у современной молодежи, посещение культурно-массовых мероприятий и другие. Но основное внимание будет уделено предстоящей переписи населения, ведь как никто именно женщины хранители традиций, значит и языка, и культуры в семьях. И потому на Сходе будет обсуждаться эта тема, будут даны пояснения и ответы на все интересующие вопросы, касающиеся переписи.

А Сход, как всегда, продолжится конкурсом «Нижгарбикә». Это насыщенное, просветительское и развлекательное мероприятие полюбилось зрителям. Принять участие в национальном конкурсе может любая желающая женщина. Каждый год на “Нижгарбикә” женщины показывают все свои умения и мастерство, свои таланты и знания в воспитании детей. И в этом году по просьбе женщин возраст участников не будет ограничен. В данный момент идет отбор участников на местах. Впервые в конкурсе примут участие и представители прекрасной половины жителей г. Дзержинска. А активистки «Ак калфак» этого города в прошлый раз не просто принимали участие в Сходе, еще и мастер класс показа.

Уже третий раз конкурс будет посвящен памяти Эльвиры ханум Мусиной, художественного руководителя клуба с. Кочко-Пожарки, одной из самых активных женщин “Ак калфак” нашей области, которая ушла безвременно в июле прошлого года. Эльвира ханум была одной из первых инициаторов данного конкурса.

В конкурсе как всегда примут участие женщины-татарочки из Сергачского, Пильнинского, Краснооктябрьского, Сеченовского и Спасского районов. Все участницы получат памятные подарки от РНКАТНО и редакции “Туган як”.

В фойе Дома культуры с. Кочко-Пожарки, где пройдет мероприятие, будут также организованы выставки национальной посуды, кухни, украшений и аксессуаров.

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