В Камышлинском районе прошла презентация книги «Татарские села Самарского края»

16 февраля в Камышлинской районной библиотеке прошла презентация книги под редакцией Шамиля Хайдаровича Галимова «Татарские села Самарского края».

Книга включает в себя очерки и воспоминания о татарских сельских населенных пунктах Самарской области, которые прекратили существование и стали достоянием истории.

На презентации присутствовали автор книги, представители Совета Самарской областной татарской национально-культурной автономии, главы сельских поселений, выходцы из этих сел, активисты, помогавшие созданию книги, представители организаций и наши читатели.

Мероприятие открылось стихотворением Рустама Мингалима «Атланабыз атларга» в исполнении Мингазова Нияза. В течение всего вечера звучали воспоминания из уст жителей тех сел Камышлинского района, которые прекратили свое существование. Со слезами на глазах они вспоминали свое детство, проведенное на малой родине. Украшением мероприятия стала песня, прозвучавшая в исполнении Закии Башаровой.

Вниманию наших гостей была предложена выставка краеведческой литературы «Жемчужины Камышлинского района». Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах.

samtatnews.ru