Возобновились уроки в соборной мечети г. Ростов-на-Дону

В Ростовской мечети после длительного перерыва возобновились занятия по обучению правилам чтения Священного Корана (Таджвиду) и основам ислама для детей и взрослых. Занятия проводит опытный имам-хатыб, выпускник Российского Исламского Университета ЦДУМ России и Каирского университета Аль-Азхар, Ильдар хазрат Синдикаев.

Занятия проводятся каждое воскресенье в соборной мечети г. Ростов-на-Дону, по адресу ул. Фурмановская 131, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований

с 10:30 до 11:20 Урок татарского языка.

с 11:30 до 12:10 Урок по основам ислама.

12:35 обеденный намаз

с 13:00 до 13:50 Урок по обучению арабскому алфавиту и правилам чтения Священного Корана (мужская группа).

с 14:00 до 14:50 Урок по обучению арабскому алфавиту и правилам чтения Священного Корана (женская группа).

Также для желающих доступны ежедневные вечерние лекции по основам ислама, жизнеописанию пророков, которые проводятся в мечети после ночного намаза, имам-хатыбом соборной мечети Наиль хазратом Бикмаевым.

Главной целью занятий, является обучение верующих правильному чтению Священного Корана в оригинале, а также приобщение к традиционным ценностям ислама.

Все занятия проводятся на бесплатной основе.обновление уроков в соборной мечети г. Ростова-на-Дону.

В Ростовской мечети после длительного перерыва возобновились занятия по обучению правилам чтения Священного Корана (Таджвиду) и основам ислама для детей и взрослых. Занятия проводит опытный имам-хатыб, выпускник Российского Исламского Университета ЦДУМ России и Каирского университета Аль-Азхар, Ильдар хазрат Синдикаев.

Занятия проводятся каждое воскресенье в соборной мечети г. Ростова-на-Дону, по адресу ул. Фурмановская 131, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований

с 10:30 до 11:20 Урок татарского языка.

с 11:30 до 12:10 Урок по основам ислама.

12:35 обеденный намаз

с 13:00 до 13:50 Урок по обучению арабскому алфавиту и правилам чтения Священного Корана (мужская группа).

с 14:00 до 14:50 Урок по обучению арабскому алфавиту и правилам чтения Священного Корана (женская группа).

Также для желающих доступны ежедневные вечерние лекции по основам ислама, жизнеописанию пророков, которые проводятся в мечети после ночного намаза, имам-хатыбом соборной мечети Наиль хазратом Бикмаевым.

Главной целью занятий, является обучение верующих правильному чтению Священного Корана в оригинале, а также приобщение к традиционным ценностям ислама.

Все занятия проводятся на бесплатной основе.