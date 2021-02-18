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ВИДЕО: В Альметьевске прошел творческий вечер татарской поэтессы Клары Булатовой

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, Видеозаписи, 18.02.2021 0

В Альметьевске на творческом вечере татарской поэтессы Клары Булатовой собрались её поклонники и самые близкие. На встрече говорили о сохранении родного языка.

Главный вдохновитель, признается поэтесса, её супруг. Они вместе пишут стихи, и уверены, что родной язык должен сохраняться в каждой семье и передаваться из поколения в поколение.

Первый сборник стихотворений «Язлар алда» Клара Булатова выпустила в 67-м году. После окончания Казанского университета преподавала татарский язык и литературу в сельских школах. На творческой встрече гости читали стихотворения поэтессы. И желали много хорошего – к наступающему юбилею.

Сейчас писательское дело Клары Булатовой продолжает и ее внучка –  Гайшэ Булатова. Она выпустила сборник детских стихотворений – «Эбилерде кунакта», а посвятила его талантливой бабушке.

Рената Саетгараева, Ильшат Бахтиев
almetievsk-ru.ru

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