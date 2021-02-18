17 февраля в культурном центре МНКАТ г. Дзержинска состоялась встреча женского клуба «Ак-калфак». Мероприятие началось с почтения памяти поэта-героя Мусы Джалиля, которому 15 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения. Наши женщины на русском и татарском языках читали стихи поэта. Было это очень трогательно, ведь и поэт, и читавшие его стихотворения женщины вложили всю душу в эти стихи. Все присутствовавшие прослезились, сколько лет назад написанные стихи даже сегодня берут за душу, звучат волнительно. Была подготовлена и стенгазета, посвященная творчеству Мусы Джалиля.

Также женщины учились делать куколок из обычных ситцевых платков и синтепона. Они не привыкли сидеть без дела, то вяжут, то пекут, делятся друг с другом тем, что умеют. А между делом еще и поют песни своей молодости. А в этот раз для них провела мастер-класс Василя ханум Огородникова. Женщины с большим интересом, увлеченно, как маленькие дети, делали куколок. А куклы не простые, они как мешочки для хранения лечебных трав и приправ. Потом женщины с удовольствием сфотографировались со своими куклами. И остались куклы пока в центре, чтоб ими полюбовались и ученики курсов татарского языка.

Встреча традиционно продолжилась за чайным столом с национальной выпечкой. И как всегда затянули песню, делились воспоминаниями, ведь практически все они выходцы одного района и уже давно стали как родные. И как хорошо, что есть им где встречаться, есть кому их собрать! А самое главное, эти женщины не утратили интерес к жизни, они готовы делиться тем, что сами умеют и всегда открыты к общению.

Общение было теплым, плодотворным, насыщенным и расставаться то не хотелось. Потому и договорились встретиться на следующей неделе уже с новым клубом, которых несколько. А значит, и встречи будут постоянные и интересные.