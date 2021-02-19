Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании Медиаклуба при Полпредстве Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ.

Мероприятие прошло в Москве и уже в пятый раз на базе «Фонда поддержки образования и культуры Исмаила Ахметова» и компании «Arch-Skin».

Была организована онлайн трансляция заседания – на сайте Официальный Татарстан.

Модератором по традиции выступил председатель Медиаклуба – главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, выпускник факультета журналистики Казанского государственного университета.

Открыл встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Он напомнил, что Рустам Нургалиевич Минниханов уже в седьмой раз встречается с членами Медиаклуба. Поблагодарив журналистов за освещение в СМИ событий, происходящих в Татарстане, а также мероприятий республики в Москве, отметил, что их работу видит и ценит Рустам Нургалиевич. В течение этих лет наиболее активные были отмечены наградами Президента Татарстана.

Равиль Калимуллович вкратце рассказал о мероприятиях, организованных в Москве в год 75-летия Великой Победы и 100-летия ТАССР. Например, об уникальном проекте: сотрудники Полпредства поздравили более ста москвичей, ветеранов войны и труда, – ровесников республики. В связи с этим он обратился к журналистам с просьбой: «Из жизни уходят наши именитые земляки. Пожалуйста, пока есть возможность, старайтесь общаться с такими уникальными людьми. Надо сохранять память о них. Это важно для истории, для нашего будущего».

В юбилейный год Полпредство почтило память семнадцати руководителей республики, похороненных в московском регионе, в том числе в братских могилах. Среди них 11 первых секретарей ТАССР и 6 председателей совнаркома. Каждый из них внес вклад в становление современного Татарстана.

С приветственным словом выступил известный российский журналист и телеведущий Сергей Брилев.

Почетным гостем Медиаклуба стал Юрий Куклачев – народный артист России, артист цирка, художественный руководитель Театра кошек в Москве. Юрий Викторович часто бывает в Татарстане, в Казани, проводит там «Уроки доброты». Он подарил Рустаму Нургалиевичу свою книгу для детей на татарском языке.

В рамках встречи Рустаму Минниханову также подарили второй том книги под названием «Не ради славы – ради жизни на земле». В каждый том вошло около трех тысяч имен уроженцев Татарской АССР, погибших в годы войны в Калужской области. Они захоронены в братских могилах. Книгу передал Рафат Динюшев, который занимался сбором материала и ее изданием.

О своей многолетней поисковой работе рассказал полковник Айрат Валеев. И в зной, и в стужу, поисковики приезжают на места сражений, чтобы отыскать и поднять из земли останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Текущий год отмечен двумя значимыми датами Великой Отечественной войны – это 80-летие её начала и 80-летие битвы под Москвой.

Российский дипломат, посол по особым поручениям МИД России Олег Борисович Озеров рассказал о Кариме Хакимове, в прошлом году исполнилось 130 лет со дня его рождения. К этой дате Олег Озеров написал книгу о нем, ее презентация прошла и в Полпредстве Татарстана. Карим Абдрауфович – это первый посол СССР в Саудовской Аравии. Именно он установил тесные контакты между арабским миром и Советским Союзом.

«Имя Карима Хакимова было забыто на долгие годы после того, как он подвергся репрессиям. И если имя Карима Абдрауфовича в нашей стране мало известно, то в Саудовской Аравии его знает каждый. Именно он обеспечил признание Советской Россией Саудовского государства, которое только родилось», – отметил Олег Борисович.

Рустам Минниханов поблагодарил всех за внимание к республике и ее развитию. Он отметил, что формат Медиаклуба показал свою востребованность.

Президент Татарстана подчеркнул, что сегодня своевременное информирование о главных событиях играет важную роль, и профессия журналиста – как никогда значима. «Вы всегда находитесь в центре событий», – сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Рустам Минниханов в ходе заседания ответил на вопросы представителей СМИ, они касались экономики и спорта республики, предстоящей переписи населения, пандемии и успешного выступления команды Татарстана в КВН.

В рамках заседания Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования Татарской АССР» генеральному директору «Российской газеты» Павлу Негоице, председателю Медиаклуба и главному редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину, народному артисту России и Татарстана Ренату Ибрагиму, руководителю филиала «ТНВ» в Москве Дине Газалиевой, а также Благодарность Президента Татарстана телеведущему Марату Сетдикову.

Завершилась встреча небольшим концертом. В нем приняли участие заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов, лауреат международных конкурсов, пианист Ренат Кармаков и Ильяс Невретдинов – стипендиат Фонда Спивакова. 14-летний Ильяс – артист Юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, учится в музыкальной школе имени Гнесиных.

Три года назад участвовал на телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица» («Россия-1») и удивил своим талантом жюри и всех телезрителей.

До начала встречи участники мероприятия смогли познакомиться с изданиями дизайнеров Лейлы и Дамира Залялетдиновых.

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