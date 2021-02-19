В Алексеевском районе состоялось открытие Года родных языков и народного единства

Хороводом народностей, проживающих на территории Алексеевского района, открылась череда праздничных мероприятий, посвящённых Году родных языков и народного единства.

Сегодня в Алексеевском чествовали семьи-представительницы национальностей, проживающих на территории муниципалитета в мире и согласии долгие годы и работающие на благо района и его жителей. Среди них семья Валеевых (участники республиканского конкурса “Нечкэбил”), семья Фёдоровых (педагоги Чувашскомайнской школы района), семья Александровых (фермеры), семья Бикеевых (педагоги), семья Оганесян (активисты-общественники, более 20 лет проживающие в Алексеевском районе) и семья Царёвых Галины Никитичны и Александра Яковлевича, отпраздновавших 59 лет совместной жизни.

Перед праздничным концертом, подготовленным национальными коллективами, каждый мог окунуться в атмосферу самобытности представленных народностей: на творческой выставке представлены и русская прялка, и армянский хаш, и, конечно, татарские треугольники-өчпочмак… “Всё пекли сами, специально для сегодняшнего праздника, – делится Светлана Ильина, – угощайтесь! Рецепт моего расстегая – это семейная ценность, секреты этого блюда перешли мне от моей бабушки”.

Рафида Гатина, председатель Отделения Ассамблеи народов РТ в Алексеевском районе рассказала о планах в сохранении национальных обычаев и традиций: “Рассказывая о традициях и обрядах разных народностей, мы продолжаем дело своих отцов и дедов”.

Двадцать один фольклорный коллектив района из года в год знакомит жителей с традиционными этническими и культурными ценностями русских, татар, кряшен, мордвы, чувашей, узбеков, армян и других народностей, населяющих наш край. Доказывая тем самым единство и целостность народов Татарстана”.

Каждый номер праздничного концерта стал красочным повествованием о быте и укладе той или иной национальности.С праздником артистов и зрителей поздравили заместитель Главы района Галина Белова, мухтасиб Алексеевского района, Рустам хазрат Вальщиков, и Благочинный Алексеевского округа, протоиерей Павел Чурашов. Священнослужители отметили, что за сохранением традиций и духовных ценностей народов Татарстана стоит мир и благополучие республики.