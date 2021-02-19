“Жизнь моя песней звучала в народе…”

Дни празднования 115-летия со дня рождения сына великого татарского народа, Героя Советского Союза, Лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались 13 февраля в Библиотеке многонациональных литератур имени А.С. Грибоедова торжественным вечером “Жизнь моя песней звучала в народе…”, посвященным этой дате. Он был организован по инициативе и при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области общественной организацией татарских женщин “Ак калфак-Нева”.

Атмосферу и колорит Татарской Гостиной создали приветствия на татарском языке ведущих Фираи Рашитовой и Светланы Ковязиной. Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров продолжил приветствия. Далее, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин открыл торжественное мероприятие. Его продолжила заведующая отделом библиотеки Надежда Добрянская.

С воспоминаниями о детстве отца, эпизодами из его жизни, с экрана к присутствующим обратилась дочь Мусы Джалиля Люция Мусаевна. Совсем неожиданным оказалось появление внучки поэта Лилиан Наврозашвили, актрисы ТЮЗа имени Брянцева. Фрагменты из фильмов с её участием буквально заворожили аудиторию духом героизма. Актриса рассказала, что эти черты она унаследовала от своего деда-героя и продолжила чтением его стихотворения “Каменный мешок”.

Автор-исполнитель Алексей Носов выступил с “Песней о Мусе Джалиле”.

Крымская Государственная Филармония подготовила праздничную программу в честь 100-летия Республики Татарстан, в которой на стихи поэта пела песню “Дулкыннар” солистка КГФ Динара Хафизова.

Дети и взрослые знакомили зрителей со стихами поэта-героя. Среди них запомнилось стихотворение Джалиля “Счастье”, прочитанное с душой и большим артистизмом 11- летним Владиславом Газизовым.

Петербургский писатель Виктор Кокосов презентовал свои книги “Правда о Второй Ударной” и “Долг памяти”.

Методист вновь открывшегося Центра изучения татарского языка имени Каюма Насыри Алина Хайруллина пригласила на курсы родного языка. Она трепетно прочитала стихотворение Мусы Джалиля в сопровождении музыкальной композиции.

Татарский фольклорный ансамбль “Акчарлак” и ансамбль татарской песни “Нур” исполнили татарские песни и танцы, которые всегда имеют неизменный успех у зрителей.

Активистки общественной организации татарских женщин “Ак калфак-Нева” Алия Газизова, Сания Бахтиярова, Фарида Гренда, Аниса Уразгильдеева и Роза Чеснакова представили экспозицию “Из бабушкиного сундука” из предметов женского рукоделия, уголок татарского быта с накрытым столом, на котором красовались чайник с пиалами, национальными сладостями “чак-чак”, “кош теле” и финиками.

Так же сотрудниками библиотеки была организована выставка книг и печатной продукции со стихами Мусы Джалиля.

Вечер завершился общим исполнением с подъемом и воодушевлением неофициального гимна-песни “Туган тел” на стихи Габдуллы Тукая.

Фирая Рашитова, Фарида Гренда