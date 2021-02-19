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Стал известен график Творческих лабораторий в рамках фестиваля «Идел-йорт»

Стал известен график Творческих лабораторий в рамках фестиваля «Идел-йорт»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.02.2021 0 7

15 февраля стартовали творческие лаборатории в рамках XXI Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» им.Ш.З.Закирова.

Первая творческая лаборатория этого года прошла в Буинске. Буинский государственный драматический театр открыл двери для самодеятельных театральных коллективов Буинского, Апастовского, Кайбицкого, Тетюшского, Дрожжановского, Камско-Устьинского районов.

В феврале-марте 2021 г. на базе государственных театров Республики Татарстан планируется проведение творческих лабораторий на тему: «Режиссура, мастерство актера, грим, пластика». Творческие лаборатории проводятся с целью сохранения преемственности традиций национального театра, популяризации и развития любительского театрального искусства в Республике Татарстан.

В программе: мастер-классы, встречи с режиссерами, с народными артистами Республики Татарстан, художественными руководителями театров, показы спектаклей, их обсуждение, ответы на вопросы.

Сегодня «Идел-йорт», это не просто конкурс, – это комплекс концертных и образовательных мероприятий, которые направлены на поддержку и развитие любительских народных театральных коллективов в сельской местности России. Поддерживая и повышая компетенцию режиссеров и актеров любительских театров, обучая их на творческих лабораториях, мы возрождаем настоящий, жизненный театр. Этот тот самый театр правды, который так необходим современному жителю.

mincult.tatarstan.ru

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