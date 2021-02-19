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Воспитанники детского сада “Искорка” г. Бугульмы отметили Международный день родного языка

Воспитанники детского сада “Искорка” г. Бугульмы отметили Международный день родного языка

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 19.02.2021 0 1

В старшей и подготовительной группах детского сада 11 “Искорка” прошли мероприятия, посвященные  Международному дню родного языка «Родной язык – мое богатство!” – “Доньяда ин матур тел – Ул минем туган телем!”.

Воспитатели рассказали детям о празднике, о его истории, о народах, живущих в нашей республике и о языках, на которых говорят эти народы. В беседах с воспитанниками было отмечено, что необходимо бережно относиться к национальному языку, уважать традиции и обычаи. Педагоги знакомили детей с понятием «родной язык», объясняли, почему его называют родным, рассказали о значении родного языка в жизни каждого человека.

В ходе праздника мальчишки и девчонки  в национальных костюмах с удовольствием читали стихи на татарском и русском языках, пели песни, играли в национальные игры. Дети показали свои знания татарского языка и татарского фольклора.

Воспитанники подготовительной группы  посетили книжную выставку, посвященную 115-летию со Дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля, читали стихи поэта,  познакомились с  его жизнью и творчеством, беседовали о подвиге национального героя Великой Отечественной войны – Мусы Джалиля, рисовали рисунки по его произведениям.

Все мероприятия были направлены на воспитание уважения к культурному наследию народов, населяющих Республику Татарстан.

Света Андреева
bugulma-tatarstan.ru

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