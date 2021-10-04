В Нижнекамском мухтасибате открылась новая мечеть

Вчера, в 26-й день месяца сафар (3 октября), в поселке Трудовой Нижнекамского района состоялось открытие новой мечети. Торжественная церемония прошла под руководством имама-мухтасиба г.Нижнекамска Салиха хазрата Ибрагимова. Почтить память знаменательного события и поделиться радостью с жителями поселка приехали и почетные гости. От имени главы мусульман Татарстана Камиля хазрата Самигуллина нижнекамцев поприветствовал заместитель муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов. Далее с добрыми словами и пожеланиями выступили руководители различных уровней. В ходе церемонии активным участникам строительства мечети вручили благодарственные письма от имени ДУМ РТ и Нижнекамского мухтасибата.

Как отметил имам-хатыйб мечети посёлка Эшче Нижнекамского района Джамиль хазрат Гильманов, прихожане приложили большие усилия и приняли активное участие в возведении этой мечети. Разрешение на строительство было получено в 2018 году, а 14 июля уже заложили фундамент. 10 июля 2021 года на минарете мечети установили полумесяц. В строительстве приняли участие представители разных национальностей. Территория мечети благоустроена, здание вмещает до 50 человек одновременно. Есть кухня и комнаты для омовения (тахаратные) со всеми удобствами, обустроены условия для инвалидов.

После церемонии открытия жители и гости посёлка совершили коллективный намаз в новой мечети и сделали ду‘а.

На сегодняшний день в мухтасибате Нижнекамска действуют 23 мечети.

dumrt.ru