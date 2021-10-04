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В Гатчине прошли Дни татарско-башкирской культуры

В Гатчине прошли Дни татарско-башкирской культуры

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 04.10.2021 0 2

С 20 сентября по 2 октября в городе Гатчина Ленинградской области прошли Дни татарско-башкирской культуры, приуроченные к 20-летию Общественной организации Татаро-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области “Юлдаш” (“Попутчик”).

В рамках торжественного мероприятия были организованы: выставка полотен татарского живописца Ильдуса Вахитова и его мастер-класс, презентация книг татарского писателя, поэта, автора романов-бестселлеров Рината Валиуллина, просмотр фильма “Ступени воспитания” и многое др. В заключение гости праздника насладились концертом с участием творческих татаро-башкирских коллективов. Наиболее отличившимся представителям татарской общественности были вручены Благодарственные письма и награды.

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