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Василь Шайхразиев принял участие в церемонии инаугурации губернатора Ульяновской области

Василь Шайхразиев принял участие в церемонии инаугурации губернатора Ульяновской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 04.10.2021 0 3

Избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в сегодня во дворце “Губернаторский” в Ульяновске. Глава региона принес присягу, также ему был вручен знак губернатора и штандарт Ульяновской области.

“Клянусь добросовестно выполнять обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан”, – сказал Русских на церемонии.

Также здесь присутствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

tass.ru

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