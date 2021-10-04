Василь Шайхразиев принял участие в церемонии инаугурации губернатора Ульяновской области

Избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в сегодня во дворце “Губернаторский” в Ульяновске. Глава региона принес присягу, также ему был вручен знак губернатора и штандарт Ульяновской области.