Василь Шайхразиев принял участие в церемонии инаугурации губернатора Ульяновской области

Избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла в сегодня во дворце “Губернаторский” в Ульяновске. Глава региона принес присягу, также ему был вручен знак губернатора и штандарт Ульяновской области.
“Клянусь добросовестно выполнять обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан”, – сказал Русских на церемонии.
Также здесь присутствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.