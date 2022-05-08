В Нижневартовске прошел митинг, посвящённый памяти татарского поэта Мусы Джалиля

7 мая 2022 года, не смотря на неблагоприятные погодные условия у памятника Герою Советского Союза, писателю Мусе Джалилю прошел митинг и церемония возложения цветов, которые стали ежегодной традицией в Нижневартовске, в преддверии Великого дня Победы. На мероприятие были приглашены ветераны, дети войны, труженики тыла, представители администрации города и общественных организаций.

В годы войны Муса Джалиль, попавший в плен к фашистам, но не смирившийся с гитлеровским режимом, вступил в легионеры, чтобы организовать подпольную организацию, которая содействовала побегам советских военнопленных и готовила их восстание. За участие в подполье поэт был арестован гестапо и казнён на гильотине в 1944 году. Находясь в Моабитской тюрьме, Муса Джалиль продолжал своё творчество, он написал множество стихотворений и сумел передать их на родину. Вся правда о подвиге татарского поэта открылась после войны, а цикл его стихов, изданный под названием «Моабитская тетрадь», получил широкое признание в народе и был удостоен Ленинской премии.

Приехавшие осваивать Самотлор татарские нефтяники решили назвать одну из первых улиц будущего города именем своего национального героя Мусы Джалиля. А в год 35-летия Нижневартовска состоялось открытие памятника поэту, воздвигнутого на гранитном берегу Оби по инициативе и при содействии Местной общественной организации Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)».

– Мы гордимся своим героем-земляком, который совершил подвиг в годы Великой Отечественной войны, а так же рады, что в год 50-летия города Нижневартовска проходит юбилейный (пятнадцатый) митинг и церемония возложения цветов Герою Советского Союза, писателю Мусе Джалилю – поделился лидер Местной общественной организации Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)» Рафаил Мухаметзянов.

Поэтическое наследие Мусы Джалиля и пример его самоотверженной любви к Родине помогают нам воспитывать молодёжь в духе патриотизма. Мы приходим к этому мемориалу, чтобы выразить уважение мужеству нашего поэта и его великому таланту.

На митинге, посвящённом памяти татарского поэта Мусы Джалиля, было сказано много слов о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

В память об участниках войны, не вернувшихся с полей сражений, была объявлена минута молчания. Ветераны Великой Отечественной войны и представители администрации города возложили венки к памятнику поэта-героя Мусы Джалиля.

Альберт Халуллин