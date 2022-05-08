Опера «Кара пулат» возвращается на сцену Тинчуринского театра

18-22 мая – в течение пяти дней в театре Карима Тинчурина состоится показ оперы «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова. Возвращение музыкального произведения приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По словам продюсера проекта, директора театра К.Тинчурина, заслуженного работника культуры Татарстана Фаниса Мусагитова, опера «Кара пулат» не только станет большим событием в культурной жизни Татарстана, но и даст возможность гостям, приехавших на торжества 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, познакомиться с татарской историей, литературой и музыкой.

«Опера-легенда «Кара пулат» в 2015 году успешно была поставлена на сцене Тинчуринского театра. И в Казани, и в Москве татарскую оперу-легенду народ воспринял с большим восторгом. Уверен, что возвращение «Кара пулат» внесет свою лепту в развитие татарского искусства, так как это произведение достойно презентует вековые культурные и исторические традиции Татарстана» -, заявил Фанис Мусагитов.

Композитор оперы «Кара пулат» Эльмир Низамов не скрывает, что для меня это особенный спектакль о преданности, героизме, пронизанный любовью к родной земле.

«Я рад, что спустя 7 лет опера «Кара пулат» снова на легендарной сцене театра Тинчурина. Многие артисты, исполнявшие премьеру 2015 году, будут задействованы в новых показах, но есть и новые имена. Отдельно хочу упомянуть оркестр театра под руководством Ильяс Камала. Когда мы ставили оперу в первый раз оркестра у театра не было, а сейчас это уже полноценная часть труппы театра Тинчурина. Я надеюсь, что произведение сможет увидеть, и новый зритель, и те, кому он полюбился еще 7 лет назад» -, отметил Эльмир Низамов.

Главные роли в опере исполняют артисты Илюса Хузина, Артур Исламов, Ильгиз Мухутдинов, Денис Ханбаба. Также в спектакле задействованы Элина Сафина, Диана Медведева, Эльвира Калислямова, Аниса Валеева, Полина Зиннатова, Олжас Меирманов, Динар Шарафутдинов, Дмитрий Дорофеев, Леонид Тимашев, Айдар Мухаметдинов и другие. В опере театр Тинчурина представляют народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, Ильнур Байназаров и Зульфат Закиров.

Возвращение произведения «Кара пулат» поможет развитию татарской оперной культуры, считает исполнительница главной роли, заслуженная артистка Татарстана Илюса Хузина.

«К сожалению, к постановке татарских оперных произведений не уделяется достаточного внимания и возращение «Кара пулат» частично наполняет данный вакуум. Музыка, сюжет, исполнители – все это дает большую надежду на успех. Даже тот факт, что возращение оперы приурочена торжествам, посвященных к 1100-летию принятия ислама, еще раз показывает историческую роль музыкального произведения «Кара пулат» -, рассказала Илюса Хузина.

Автор либретто – народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации Ренат Харис, режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана Георгий Ковтун, художник-постановщик – Владимир Самохин, художник по костюмам– Асель Исмагилова, балетмейстер – заслуженный деятель искусств Татарстана Фанис Исмагилов, хормейстер – Дина Венедиктова, концертмейстер – Айгуль Зайнуллина.

Напомним, в основу сюжета оперы положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Воины самаркандского эмира Тамерлана при взятии Великого Булгара захватили двенадцать девушек-красавиц, одна из которых – дочь булгарского хана. Воины должны доставить её самому Тамерлану в качестве наложницы, но никак не могут узнать, которая из них ханская дочь. Они подвергают девушек различным испытаниям, но верные подруги ханской дочери не выдают её и всячески огораживают, вводя воинов Тамерлана в заблуждение. Однако кто-то доносит, что ханская дочь не горит в огне. Нукер самаркандского эмира приказывает загнать всех девушек в каменную палату, обложить её дровами и поджечь. Огонь окружает палату.

Пресс-служба театра К.Тинчурина