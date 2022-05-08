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Знаменитую «Катюшу» спели на татарском и других языках народов России

Знаменитую «Катюшу» спели на татарском и других языках народов России

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.05.2022 0 2

Широко известную военную песню «Катюша» исполнили на девяти языках народов России. В видеоролике приняли участие дети разных национальностей.

На татарский язык перевели первые две строчки песни: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Куплет также исполнили на чувашском, чеченском, кабардинском, удмуртском, калмыцком, марийском, аварском языках, а припев хором — на русском.

Численность призванных в ряды Красной Армии уроженцев и жителей ТАССР во время Второй Мировой и Великой Отечественной войны составило 700 тыс. человек, 378 тыс. человек погибли на полях сражений и умерли от ран в военные годы.

В этом году Татарстан и вся Россия отмечает 77-летнюю годовщину Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования памятной даты в республике.

tatar-inform.ru

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