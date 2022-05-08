Масштабную программу подготовил к началу туристического сезона Болгарский музей-заповедник

Туристы смогут окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков

Как рассказала замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина, музеи и архитектурные памятники Болгара доступны для посетителей в любое время года. Туристический сезон в городе традиционно стартует в конце марта, а 1 мая он символически празднуется с перерезанием ленточки. В этом году туристам представлена новая программа «Великий Болгар приглашает».

«Первого мая мы предлагаем нашим посетителям помимо экскурсионной программы посетить мастер-классы с участием ремесленников, поиграть в средневековые настольные игры, пострелять из лука. Каждый сможет почувствовать себя жителем средневекового города. „Великий Болгар приглашает“ всех, у кого есть интерес к памятникам, кто хочет познакомиться с Болгарским государством», — рассказала собеседница агентства.

Лилия Сафина напомнила, что 2022 год проходит под эгидой значимого события для России и мусульманского мира — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Это важная и серьезная дата. Торжества пройдут как на территории Болгарского музея-заповедника, так и на прилегающей территории города Болгара. Основные торжества запланированы на 21 мая в рамках праздника „Изге Болгар жыены“», — уточнила представитель Болгарского музея-заповедника.

«Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 годуФото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены» проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.

Помимо основного события этого года летом запланированы другие крупные интересные мероприятия. 16 и 17 июля в Болгарском музее-заповеднике во второй раз состоится фестиваль «Ага-базар». «На территории музея-заповедника будут организованы несколько площадок, где зрители увидят концертные номера, откроется восточный базар, на котором развернется ярмарка народно-художественных промыслов и сувениров», — поделилась подробностями Сафина.

16 и 17 июля в Болгарском музее-заповеднике во второй раз состоится фестиваль «Ага-базар»Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 13 и 14 августа запланирован фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Туристы смогут окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков. На фестивальной площадке развернутся зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты. Для активных туристов также найдется занятие — танцевальные коллективы обучат историческим танцам, а дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах — тямбарах.

«Мероприятие много лет проходит на нашей территории. И в этом году его проведем. Надеемся, что эти крупные мероприятия привлекут еще больше туристов на нашу территорию», — добавила Лилия Сафина.

На фестивальной площадке развернутся зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и ЕвропыФото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы составляем на каждый заход теплохода отдельную экскурсионную программу»

Для повышения туристической привлекательности Болгарский музей-заповедник принимает участие в международных выставках-ярмарках, ведет работу с туроператорами и турфирмами. По словам Сафиной, в этом году заключено порядка 150 договоров, самые активные операторы — из Казани, Уфы, Ульяновска, Тольятти, Челябинска, Чебоксар, Санкт-Петербурга.

Продолжается работа и с известными турфирмами, занимающимися речным туризмом, среди них «ВодоходЪ», «Спутник-Гермес», «Гамма», «Созвездие», «Белый лебедь», «Волга-Плес», «Кубань», «Дон-Интурфлот», «Русич», «Круиз» и другие. По словам Сафиной, все они проявляют интерес к Болгару.

«Имея туристический причал, мы продолжаем работу по приему теплоходов. В этом году запланирован прием около 150 теплоходов. График составлен. Первый теплоход мы ждем 2 мая — трехпалубный „Тимирязев“ турфирмы „Белый лебедь“ придет из Москвы», — рассказала собеседница агентства.

С каждой фирмой разрабатывается отдельная программа с учетом пожеланий речных туристов, так как у них есть свои особенности по приему круизных теплоходов. «Можно сказать, мы составляем на каждый заход теплохода отдельную экскурсионную программу», — отметила Лилия Сафина.

Продолжается работа и с известными турфирмами, занимающимися речным туризмомФото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На май при благоприятной погоде в Болгарский музей-заповедник зайдет порядка 20 туристических судов. Единственная сложность приема теплоходов — это погодные условия, при неблагоприятных осадках или сильном ветре теплоход не пришвартуется.

Туристов ждут четыре гостиницы и палаточный городок

Болгарский музей-заповедник активно подготовился к туристам и обновил свою инфраструктуру. Главный музейный объект — Музей Болгарской цивилизации прошел хороший достойный ремонт, который проводился в течение нескольких месяцев, продолжается работа на прилегающей территории, которая вот-вот должна завершиться.

Сегодня туристов к размещению ждут четыре гостиницы, услуги по питанию предлагают также четыре кафе на территории Болгара и музея-заповедника.

По словам Лилии Сафиной, завершаются работы по обновлению палаточного городка, рассчитанного на 600 мест.

«Стационарный палаточный городок представляет собой полупалатки-полудома, — объяснила Лилия Сафина. — Ряды палаток размещаются на улице музея-заповедника, а на отдельной территории предусмотрены туалеты и душ. Палатки расположены рядом с Домом хлеба — одним из наших объектов для показа».

Завершаются работы по обновлению палаточного городка, рассчитанного на 600 местФото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поднимая вопрос о размещении туристов, Лилия Сафина говорит, что сейчас мест в гостиницах и палаточном городке достаточно, но в будущем, вполне возможно, необходимо будет нарастить номерной фонд, так как количество туристов с каждым годом увеличивается. «Объектов много, туристы едут. Наблюдается что в воскресенье, что в понедельник гостей также много», — заключила замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина.

Болгар готовится встретить в наступающем турсезоне более 650 тыс. гостей

Глава Спасского района Фаргат Мухаметов на совещании в Доме Правительства РТ доложил, что одним из основных направлений социально-экономического развития района является туризм, основу которого представляет Болгарский музей-заповедник.

«В 2021 году мы приняли 583 тыс. туристов, что значительно выше уровня предыдущих лет (в 2018 году 521,4 тыс.; в 2019 году — 530,3 тыс. туристов). В текущем году ожидаем увеличение туристического потока до 650 тыс. человек. И этому будут способствовать ряд крупных мероприятий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, подготовительные работы к которым начались еще в 2021 году», — отметил Фаргат Мухаметов.

Фаргат Мухаметов подчеркнул, что сегодня ведутся работы по подготовке туристических объектов, средств размещения, дорожно-транспортной сети к началу туристического сезонаФото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава района подчеркнул, что сегодня ведутся работы по подготовке туристических объектов, средств размещения, дорожно-транспортной сети к началу туристического сезона. «Уважаемые Рустам Нургалиевич! Алексей Валерьевич! Разрешите поблагодарить Вас от имени всех жителей Спасского района за оказанное внимание и поддержку района», — обратился он к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Премьеру-министру Алексею Песошину.

Мухаметов доложил, что в настоящее время более 40 предпринимателей заняты производством и реализацией сувенирной продукции. Осуществляют деятельность гостиницы и отели для туриста с любым бюджетом. Для обслуживания туристов развернута сеть общественного питания, включающая 13 кафе и ресторанов. Организован прокат велосипедов, самокатов, пользуются спросом водные прогулки. На сегодняшний день несколько предпринимателей ведут работу по подготовке ряда новых проектов по оказанию услуг туристам, которые будут реализованы в предстоящем туристическом сезоне, такие как строительство двух кафе, одно из которых «Халяль», создание модульных некапитальных средств размещения. Дорабатывается концепция маршрутов туристических экскурсий внутри района, чтобы вовлечь и сельское население для обслуживания туристов.

«Гостиничный комплекс “Кул Гали” является бюджетообразующим предприятием района. В связи с произошедшими изменениями в отеле “Кул Гали”и в I квартале 2022 году увеличился объем оказанных услуг в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Задача на 2022 год — увеличить среднегодовую загрузку комплекса, сохранить персонал, расширить спектр предоставляемых услуг и качество их оказания», — обозначил задачу Фаргат Мухаметов.

В прошлом году в Болгаре приняли 583 тыс. туристов, а в этом ждут 650 тысячФото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нехватка мест в гостиницах ощущается только в пиковый спрос»

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Гульнара Сафина в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказала, что Болгарский музей-заповедник всегда отличался высокой активностью в плане проведения мероприятий, интересными идеями. «Здесь такое место притяжения, настоящий магнит для туристов! Количество гостей в районе неизменно растет. В прошлом году приняли 583 тыс. туристов, а в этом ждут 650 тысяч», — подчеркнула собеседница агентства.

По мнению Сафиной, крупными событиями наступающего турсезона станут фестиваль автокараванеров, который состоится в начале июня, и фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», запланированный на середину августа.

«Vanlife-фест караванеров — очень интересная тема, это фестиваль на колесах. Туризм Америки, например, только этим и живет. Это приносит огромные доходы США, когда свои же граждане путешествуют по своей же стране. На это тоже нужно делать ставку, тем более с закрытием границ. В Болгаре Vanlife-фест для автотуристов будет проводиться под эгидой Кабинета Министров РТ», — рассказала собеседница агентства.

«Vanlife-фест караванеров — очень интересная тема, это фестиваль на колесах»Фото: pixabay.com

В Спасском районе находятся две гостиницы и два мини-отеля: гостиницы «Кул Гали» на 149 номеров, «Регина» на 65 номеров, мотель «Эдем» на шесть и «Вояж» на четыре номера. В общей сложности получается 224 номера. Помимо этого, на территории Болгарского музея-заповедника располагается палаточный лагерь на 600 мест, и этого вполне достаточно, чтобы принять всех желающих туристов.

«Когда не сезон, этих средств размещения вполне достаточно! В осенне-зимний период ажиотажа не наблюдается. В основном туристы ездят в Болгар с однодневными экскурсиями, которые им предлагают операторы. А когда начинается летний сезон, гостиница „Регина“ переходит в режим детского оздоровительного лагеря, поэтому возникает необходимость в небольшой гостинице на 40-60 номеров эконом-сегмента — две-три звезды. При этом чтобы ввести в эксплуатацию такой отель, необходимо продумать меры стимулирования для гостиничного бизнеса», — подчеркнула Сафина.

Помимо этого, по мнению собеседницы агентства, если построить гостиницу, то для ее загрузки нужны активности, чтобы туристы приезжали не на один день, а оставались на 2-3 дня.

В Спасском районе находятся две гостиницы и два мини-отеля, в общей сложности получается 224 номераФото: © Рамиль ГАли / «Татар-информ»

«Сегодня также можно взять индивидуальный тур, и в основном такие поездки связаны с гостиницей “Кул Гали”. Условно программа там такая: первый день — экскурсия, второй или третий — спа-процедуры. При этом у гостиницы достаточно демократичная политика: она стала более доступной, и отдохнуть в ней могут не только лакшери. Персонал гостиницы в не сезон проводит акции и представляет интересные условия для размещения», — отметила Гульнара Сафина.

В целом в области туризма у района — большие перспективы. «Спасский район приятный, красивый, динамично развивающийся! Болгар является знаковой точкой для туристов наравне с Казанью, Елабугой и другими интересными городами республики», — заключила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму.

Для размещения туристов, строительства капитально-модульных конструкций, а также обустройства другой туристской инфраструктуры Ростуризм РФ предлагает гранты. Если удастся пройти конкурсную заявку, то у предпринимателей Татарстана, в том числе и Болгара, появится возможность реализовать некапитальные модульные средства размещения, глэмпинги, автокемпинги.

Гостиничный комплекс “Кул Гали” является бюджетообразующим предприятием районаФото: © «Татар-информ»

«Каким бы красивым ни было место, если там нет базовых условий комфорта, оно не станет популярным»

Для развития туристической инфраструктуры также можно привлечь целевой грант Ростуризма на строительство модульных гостиниц. Правительство России планирует выделить 19 регионам России 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц. 230 млн из них будут направлены в Татарстан. Данное распоряжение, подписанное Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вышло 22 апреля.

Объекты туристской инфраструктуры появятся в местах строительства кемпингов и автокемпингов. При этом каждая из гостиниц будет рассчитана не менее чем на 2,5 тыс. номеров.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», — отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на одном из совещаний.

К тому же, добавил он, появление таких гостиниц позволит увеличить номерной фонд в регионах и создать новые рабочие места. Данный проект поддержал и ряд российских бизнесменов. Они готовы вложить в него еще свыше 4,5 млрд рублей.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru