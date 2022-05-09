Дни тюркского кино пройдут в столице Татарстана

От Венгрии до Японии, от Северного полюса до Персидского залива – истории людей переплетаются в фильмах Дней тюркского кино, которые пройдут в Казани с 13 по 18 мая.

иддин Насриев, Директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, представители диаспор тюркских народов, проживающих в Татарстане. «Татаркино» по инициативе турецкого консула организует Дни тюркского кино. Показы пройдут в кинотеатре «Мир». Открытие Дней состоится в пятницу в 16:30. На мероприятие приглашены Генеральный консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан, Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев, Директор Дома Дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, представители диаспор тюркских народов, проживающих в Татарстане.

Программа Дней тюркского кино вобрала в себя лучшие кинокартины из Турции, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Республик Саха (Якутия), Хакасия и Татарстан. Некоторые из фильмов программы ранее были отмечены наградами на Казанском международном фестивале мусульманского кино. Стоимость билета на показы составляет 100 рублей. Приобрести их можно на сайте и в кассе кинотеатра «Мир».